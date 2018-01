Stetten am kalten Markt Rund 300 Gäste geben sich beim Neujahrsempfang von Gemeinde und Bundeswehr in der Alemannenhalle die Ehre

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Gemeinde und Bundeswehr haben der Standortälteste Oberst Carsten Drümmer und Bürgermeister Maik Lehn Bilanz gezogen und Schwerpunkte und Ziele für die kommenden Monate formuliert. Dabei war sich das Gemeindeoberhaupt sicher, dass man im gemeinsamen Zusammenspiel von Bürgern, Gemeinderat, Verwaltung, Vereinen, Organisationen sowie der Bundeswehr vieles erreichen könne. "Wir alle tragen mit unserem Tun und Handeln dazu bei, dass Stetten am kalten Markt eine Zukunft hat", sagte Lehn.

Rund 300 Gäste gaben sich in der festlich geschmückten Alemannenhalle die Ehre, dem ersten gesellschaftlichen Höhepunkt des neuen Jahres beizuwohnen, der vom Collegium Musicale und zahlreichen Trachtenträgern feierlich umrahmt wurde. Die Begrüßung der Gäste gab Oberst Carsten Drümmer die Gelegenheit, auch kurz hinter die Kulissen des Standorts zu blicken, der mit der Stationierung der Truppenteile aus den aufgelösten Standorten inzwischen auf mehr als 2600 Soldaten und zivile Mitarbeiter angewachsen sei.

Um die dafür notwendige Funktions- und Unterkunftsinfrastruktur zu schaffen, seien weitere Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro vorgesehen. "Die Umsetzung der vielen Maßnahmen lassen die Kapazitäten regionaler Firmen und Handwerksbetriebe an ihre Grenzen stoßen", sagte Drümmer.

Der personelle Aufwuchs mache auch die Frage nach der Betreuung von Soldatenkindern und insbesondere die Kinder der vielen Pendler, zum Thema. In Zusammenarbeit mit dem Personalamt der Bundeswehr, dem Landkreis und der Gemeinde sei man um Lösungen bemüht, wobei die baldige Fertigstellung des neuen Familienbetreuungszentrums in der Kaserne eine Besserung der Situation erwarten lasse. Auch die Gemeinde nehme im kommenden Jahr wieder "viel Geld in die Hand", um die Betreuung von Kleinkindern und deren Schulausbildung zu sichern, unterstrich Bürgermeister Lehn in seiner Festansprache. Dabei ließ er keine Zweifel aufkommen, dass er diese Investitionen für den richtigen Weg halte. "Jeder Euro in die Ausstattung unserer Schule und Kindergärten ist eine Investition in die Zukunft und damit gut angelegtes Geld", sagte er.

Vor dem Hintergrund der sehr guten wirtschaftlichen Situation sehe der Haushalt Rekordinvestitionen von rund 6,9 Millionen Euro vor, die vorwiegend in den Tiefbau, in Kanal- und Brückensanierungen, in Kläranlagen, in den Glasfaseranschluss der Gewerbegebiete Reboul und Ebinger Straße sowie in die Erschließung des dritten Bauabschnitts in der Europastraße fließen würden. "Von 13 entstehenden Wohnbauplätzen sind dort elf bereits fest reserviert oder nachgefragt", freute sich Lehn und sah die Gemeinde für die enormen Investitionen gut gerüstet. "Aktuell summieren sich unsere Rücklagen auf 4,5 Millionen Euro", ließ er wissen. Zusammenfassend stellte Lehn fest, dass man im vergangenen Jahr gemeinsam wieder vieles erreicht habe und dass Stetten eine aktive, lebendige und lebenswerte Gemeinde mit großem Angebot bleibe. Sein Dank galt allen, die an der positiven Entwicklung der Garnisonsgemeinde mitgewirkt hätten, bevor es zum Stehempfang und zum Gedankenaustausch überging.

Zwei Vereine feiern 50-Jahr-Jubiläum

Beim Neujahrsempfang lieferten die Gastgeber einen Ausblick auf das Jahr 2018: