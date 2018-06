Stetten am kalten Markt Prozess wegen tödlicher Hunde-Attacke: Witwer des Opfers schildert Albtraum seines Lebens

Zum Auftakt des zweiten Verhandlungstages berichtete ein Hundeführer von der Polizeihundestaffel Rottweil über seinen Einsatz in der Amerikastraße . Nach seiner Alarmierung gegen 20.20 Uhr durch das Lagezentrum sei er gegen 21 Uhr in Frohnstetten eingetroffen. Ausgestattet mit einem Schutzarm habe er sich dem anatolischen Hirtenhund namens Rascon genähert, der ihn mit einem dumpfen Grollen, Knurren und Gebell begrüßt habe.

Der Versuch, das Tier mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht zu setzen, sei fehlgeschlagen, weil er keinen Kollegen mit einer solchen Waffe erreichen konnte, sagte der Hundeführer. Der Kriminaldauerdienst habe dann entschieden, dass der Hund erschossen wird, nachdem niemand im Haus auf Klopfen und Klingeln reagiert habe.

Die Feuerwehr habe die Haustür geöffnet, das Haus sei verwahrlost und stark vermüllt gewesen sei. Beim Öffnen der Tür sei ihm ein beißender Geruch von Fäkalien und Urin entgegengekommen und man sei regelrecht im Kot gestanden, berichtete der Hundeführer. Die katastrophalen Verhältnisse in der Wohnung nenne man üblicherweise „Messi-Zustand“.

Offen und freimütig räumte der Beamte ein, dass er ohne Waffe niemals ins Haus gegangen wäre. Von dem zweiten Kangal-Hund und vom Mischlingshund in der Wohnung habe er vorher nichts gewusst. Der Polizeihundeführer schloss seine Aussage mit dem Hinweis auf das Verhalten des Hirtenhundes, dass Rascon sein Revier verteidigt habe. Ein Beamter des Polizeireviers Sigmaringen bestätigte die Aussage seines Kollegen, wonach Rascon sofort die Zähne gefletscht, geknurrt und gebellt habe, wenn er sich ihm genähert habe.

Ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Stetten a.k.M. berichtete dem Gericht, dass man dem Kangal-Rüden zum eigenen Schutz die Rucksäcke und die Schaufeltrage entgegengehalten habe, um an das am Boden liegende Opfer zu kommen. Erst dann habe man die schwer verletzte Frau zügig auf der Schaufeltrage zum Rettungswagen bringen können. Zu dieser Zeit sei das Opfer bewusstlos gewesen und habe noch einen Pulsschlag von 60 gehabt. Dann habe er den mit dem Rettungshubschrauber eingetroffenen Notarzt im Industriegebiet abgeholt.

Wichtige Informationen erhielt das Gericht auch von einem 39-jährigen Nachbarn, der sich daran erinnerte, dass der Hund bereits zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr hinter dem Haus ums Eck geschaut hatte. Dieser Zeuge räumte ein, dass er nicht mehr über den Verbindungsweg gelaufen sei, weil ihm das wegen der Hunde zu gefährlich erschien. Auch er bezeichnete die Verhältnisse um das Haus herum als "katastrophal".

Eine 71-jährige Rentnerin berichtete dem Gericht, dass der Verbindungsweg eine echte Abkürzung sei, den sie früher wie viele andere Frauen auf dem Weg zur Arbeit auch sehr gern genutzt habe. Als dann jedoch die Hunde bei der Angeklagten gewesen seien, habe sie Angst bekommen und sei nicht mehr dort entlang gegangen. Mit aller Deutlichkeit verwies die Rentnerin darauf, dass sich die Angeklagte den ganzen Tag über nicht um die Hunde gekümmert habe.

Die Zeugin berichtete weiter, dass man den „Mann der Katzenfrau“ auch wegen der Leine angesprochen habe. Der habe jedoch geantwortet: „Das geht Sie überhaupt nichts an." – aber er könne ja mal den Hund von der Leine lassen. Abschließend verwies die Zeugin auch darauf, dass ihr Mann den Ortsvorsteher auf das Problem angesprochen habe. Dessen Antwort lautete: „Ich habe schon so einen Ordner voll.“

Der Witwer des Opfers berichtete dem Gericht, dass er am Tag der Attacke wegen verschiedener Erledigungen unterwegs war. Nach seiner Rückkehr nach Frohnstetten hätten ihn zwei Polizeibeamte aufgefordert, zu Hause nachzuschauen, ob seine Frau dort sei. Dabei habe er schon ein mulmiges Gefühl gehabt. Den Anblick seiner getöteten und entstellten Ehefrau bezeichnete er als den „Albtraum meines Lebens“. Er habe keine Forderung an die Eheleute gestellt und auf die Hinzuziehung eines Anwalts verzichtet, weil beide Angeklagten Hartz-IV-Empfänger seien. Nach der Mittagspause ging der Angeklagte auf den Witwer zu und entschuldigte sich für das tragische Ereignis.

Eine Fachärztin für Gerichtsmedizin berichtete dem Gericht über die schweren Verletzungen, die beim Opfer zum Tode geführt hatten. Das Opfer sei einem Verblutungs-Schock erlegen. Eine Veterinärin von der Tieruntersuchung Aulendorf hatte den Kangal-Rüden untersucht und berichtete dem Gericht: „Das Tier befand sich in einem guten Ernährungs- und Pflegezustand und war ein völlig unauffälliges Tier.“ Sie bestätigte auch, dass die Ohren der beiden Kangal-Hunde kupiert waren, was jedoch schon länger zurück gelegen sein müsse.

Zur Sicherheit nahmen an der Verhandlung auch vier Beamte von der Sicherungsgruppe Tübingen der Gerichte und Staatsanwaltschaften teil. Die Verhandlung wird am 19. Juni fortgesetzt.

Nicht auf der Liste

In der derzeit in Baden-Württemberg gültigen Liste für Kampfhunde ist die Rasse Kangal nicht aufgeführt. Lediglich das Bundesland Hessen und der Stadtstaat Hamburg haben diese Rasse als Kampfhunde eingestuft. Nach mehreren Beiß-Attacken in jüngster Zeit wurde die Aufnahme der Rasse Kangal in die sogenannte Landesliste gefordert. Die Hunde würden einem Wesenstest unterzogen.