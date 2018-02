Stetten am kalten Markt Polizei gibt Schulbus-Training für Schüler am Schulzentrum

Das Geräusch klang unheimlich, ja beängstigend. Die Kinder der Klasse 1c des Schulzentrums zeigten sich beeindruckt von dem Experiment, dessen Augen- und Ohrenzeugen sie gerade geworden sind. Genau das hatte Polizei-Hauptkommissar Klaus Kubenz vom Präventionsdienst des Polizeipräsidiums Konstanz erreichen wollen. In dieser Woche stand für alle Schüler der ersten und fünften Klassen nämlich das "Bustraining" auf dem Stundenplan.

Doch zurück zu dem Geräusch und dem Experiment: Eigens für das Bustraining war ein Omnibus vorgefahren. Der Polizist nahm eine rohe Kartoffel und steckte sie in einen alten Schuh. Den Schuh legte er vor den Reifen des Busses und bat den Fahrer, über den Schuh zu fahren. Zuvor hatte er die Kinder gebeten, ganz genau auf das gleich zu hörende Geräusch zu achten. Beim Überfahren der Kartoffel gab es beängstigenden Knackgeräusche. Kubenz hatte die Kinder zuvor aufgefordert, ganz genau hinzuhören. Nach dem Experiment sagte der Schutzmann zu den Kindern: "Genauso hört es sich an, wenn unter der Last des Busses Knochen brechen." Deshalb sollten sich die Kinder ja nicht beim Warten auf den Bus schubsen, schon gar nicht, wenn der Bus schon in den Haltebereich rollt.

Das Bustraining hatte schon am Montag für die Jungen und Mädchen der fünften Klassen begonnen. Am Dienstag waren die Schüler der drei ersten Klassen an der Reihe. Zunächst hatte der Polizist im Klassenzimmer einen theoretischen Teil abgehalten, dann ging es zur Praxis in den Bus. Damit es beim Warten auf die Heimfahrt gar nicht erst zu Schubsereien kommen kann, sind die Haltestellen in Stetten mit Metallschranken gesichert. Durch die schmalen Zugänge passt jeweils nur ein Schüler. Hier begann das Training. Schön einzeln einsteigen, ohne zu drängeln, und beim Betreten des Busses dem Fahrer ein freundliches "Guten Morgen" oder "Hallo" sagen. Das hatten die Kinder vorher im theoretischen Teil gelernt und wandten es auch gleich an. Busfahrer Thomas Klaiber von der Schwenninger Firma Beck zeigte sich über so viel Kinderfreundlichkeit zufrieden.

Zweite Lektion des praktischen Teils war die Platzsuche. Sowohl der Polizist als auch der Busfahrer sagten den Kindern, es sei für die kurze Fahrt doch völlig egal, wo man sitze. Die Kinder sollten durchgehen und den nächsten freien Platz benutzen. Damit es wirklich schnell geht, bat der Busfahrer, die Monatskarte auf der linken Seite des Schulranzens anzubringen. Klaiber: "Sonst müssen sich die Kinder drehen und das kostet Zeit." Die dritte Lektion schließlich galt der Benutzung des Sicherheitsgurts. Wie wichtig der ist, machte Theo die Tonne deutlich. Dabei handelt es sich um ein Mostfass aus Kunststoff. Der Polizist stellte sie auf einen Sitz. Er gurtete das Mostfass nicht an. Bei der folgenden kurzen Fahrt machte der Busfahrer eine Vollbremsung. Den angeschnallten Fahrgästen machte der kurze Ruckler nichts aus. Theo aber knallte mit lautem Lärm auf den Boden. Kubenz: "Wäre Theo ein Mensch, hätte er sich jetzt sicher wehgetan." Auch für den Busfahrer ist ein voll besetzter Schülerbus keine leichte Arbeit. Klaiber: "Wenn alle Schüler sitzen, darf ich 80 Kilometer schnell fahren, wenn Schüler stehen müssen, sind nur 60 Stundenkilometer erlaubt."

"Den Kindern macht es jedenfalls viel Spaß"

Klaus Kubenz ist selbst Vater von drei erwachsenen Kindern und und Opa von vier Enkeln. Eines der Enkelkinder wird im Stettener Schulzentrum unterrichtet. Im Präventionsdienst des Polizeipräsidiums Konstanz ist der Ordnungshüter seit 2004 tätig.

Herr Kubenz, wie oft im Jahr machen Sie solche Bustraining-Aktionen?

Meine Hauptaufgabe ist die Fahrradausbildung bei den vierten Klassen im Landkreis Sigmaringen. Das Bustraining mache ich eigentlich nur in den Wintermonaten hauptsächlich bei den fünften Klassen. Bei den ersten Klassen gehört das Bustraining zum Schulwegtraining.

Sind Sie Jahr für Jahr immer an den gleichen Schulen aktiv?

Im Wesentlichen ja. Die Teilnahme ist für die Schulen ja freiwillig. Mal kommt eine Schule dazu, dann fällt eine andere weg. Sicher beteiligen sich die Schulen mehrheitlich an diesen Programmen.

Wie reagieren die Kinder darauf?

Den Kindern, egal ob in der ersten oder in der fünften Klasse, macht es jedenfalls viel Spaß. Am meisten bleiben Theo die Tonne und das Experiment mit der Kartoffel im Gedächtnis haften. Das höre ich von den Kindern und Jugendlichen oft noch nach Jahren.