Stetten am kalten Markt Patenkompanie 550 hilft der Feldner Mühle

Stetten am kalten Markt

Panzerpioniere übergeben den Erlös verschiedener Aktionen an Hilfeeinrichtung aus VS-Villingen.

Stettan am kalten Markt/VS-Villingen – Bereits seit Jahren pflegt die Patenkompanie der Stadt Villingen-Schwenningen, die Panzerpionierkompanie 550 aus Stetten am kalten Markt, eine freundschaftliche und fördernde Beziehung zur Feldner Mühle.

Die Feldner Mühle ist ein „Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung", der in der gleichnamigen Mühle in VS-Villingen ein Betreuungszentrum betreibt. Ziel der Feldner Mühle ist es, durch die temporäre Betreuung der Kinder den Eltern Zeit und Gelegenheit zu geben, sich selbst zu erholen und sich um sich selbst zu kümmern. Wegen der Philosophie und Arbeitsweise muss sich die Feldner Mühle ohne übermäßige Zuschüsse von Seiten der Krankenkassen und des Staates selbst finanzieren, durch Teilnahmebeiträge der Eltern und durch Spenden.

In diesem Jahr wurden sowohl die Überschüsse des Standortweihnachtsmarktes als auch der Erlös einer Sammelaktion innerhalb der Kompanie gespendet. Diese Aktionen erbrachten einen Spendenerlös von 550 Euro, der im Rahmen eines Kompanieantretens in Stetten am kalten Markt durch Kompaniechef Andreas Assenbaum, Kompaniefeldwebel Martin Funk und Vertrauenspersonen stellvertretend im Namen der Kompanie überreichte wurde. Als Vorstand der Feldner Mühle begrüßte Paul Mäder die Panzerpionierkompanie 550 und nahm den Spendenscheck mit den Worten des Dankes entgegen.

Die Soldaten verbanden die Übergabe mit einem Gruß an ihre 75 Kameraden, die seit Januar für ein halbes Jahr im Rahmen des Einsatzes "Enhanced Forward Presence" in Litauen im Einsatz sind.