Stetten am kalten Markt Naturdenkmal "Goreth-Linde" ist gefällt

Uralter Baum war nicht mehr zu retten. Er gilt als einstiges Friedenssymbol nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71. Die Straßenmeisterei Meßkirch leistet bei der Fällaktion professionelle Arbeit.

Einst als Symbol des Friedens nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gepflanzt, schlug für eine uralte Linde entlang der Landesstraße L 218 Richtung Glashütte – kurz nach der Kreuzung beim Tennisheim – am vergangenen Freitagvormittag die letzte Stunde.

Die Straßenmeisterei Meßkirch war bereits am zeitigen Morgen mit schwerem Gerät angerückt, um dem im Volksmund als „Goreth-Linde“ bekannten Baum den Garaus zu machen. Dieser war seit knapp 20 Jahren als sogenanntes „Baum-Naturdenkmal“ eingestuft worden. Doch selbst diese Einstufung konnte den mächtigen Stamm mit einem Umfang von rund drei Metern jetzt nicht mehr vor dem Fällen retten.

Verkehrssicherheit gefährdet

Trotz diverser Pflegemaßnahmen war die Linde in den vergangenen Jahren immer schwächer geworden, zahlreiche Äste brachen ab und fielen zum Teil auf die Straße. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit blieb nichts anderes mehr übrig, als den Baum zu beseitigen“, bedauerte nicht nur Placido Nicosia vom gemeindlichen Bauhof die unvermeidliche Aktion. Deswegen habe das Amt für Umweltschutz des Landratsamtes Sigmaringen das alte Naturdenkmal auch zum Fällen freigegeben.

Eberhard Graf, Naturschutzbeauftragter der Gemeinde, war bei der morgendlichen Aktion ebenfalls zugegen: „Auch wenn mir dabei das Herz fast blutet“, meinte er und zuckte mit den Schultern: „Aber was will man machen, die Sicherheit geht natürlich vor“, räumte er ein. Auf Grafs Betreiben waren im September 1999 die schützenswerten Bäume innerhalb des Gemeindegebietes durch die zuständigen Behörden als Naturdenkmale eingestuft worden: „Darunter waren zahlreiche Friedenslinden, die nach der Kriegsniederlage Frankreichs gegen die deutschen Staaten unter preußischer Führung anno 1870/71 gepflanzt worden waren“, erzählt Graf im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wie er ferner wissen lässt, habe der Baum seinen Namen „Goreth-Linde“ einem Feldkreuz zu verdanken, das die Vorfahren von Xaver Goreth einst an derselben Stelle aufgestellt hatten. Das Kreuz – zu dem früher noch regelmäßig Feld- und Bittprozessionen geführt hätten – sei aufgrund seines schlechten Zustandes „leider schon vor längerer Zeit abgegangen“.

Derweil leisteten die Profis der Straßenmeisterei Meßkirch ganze Arbeit. Kaum war ein dickes Drahtseil zwischen der alten Linde und dem großen Radlader gespannt, setzte Peter Mattes das mächtige Schwert seiner starken Motorsäge zum ersten Mal an den kolossalen Stamm und sägte aus diesem in perfekter Schnitttechnik zunächst einen Fallkerb heraus. Aufgrund der Stärke des Stammes führte Mattes in dessen Maul dann einen sogenannten „Herzschnitt“ aus. Wie durch Butter arbeitete sich die große Motorsäge in das alte Holz. Jetzt war es an der Zeit, den ersten Fällschnitt anzusetzen. Mit mehreren Keilen sorgte Mattes` Kollege Dietmar Siber dafür, dass dessen Schwert sich nicht verklemmte und der Baum schließlich mit einem gewaltigen „Rumms“ in die festgelegte Richtung fiel.

Weil der Stamm der als Naturdenkmal eingestuften Linde auch in Zukunft noch möglichst vielen Insekten und Pflanzen als Behausung und Nahrung dienen soll, wurde dieser im Anschluss – zerlegt in zwei Teile – zu einer sogenannten „Ausgleichsfläche“ transportiert und dort schließlich abgelegt. „Ich habe die Hoffnung, dass sich dort unter anderem der große Lindenprachtkäfer ansiedelt“, sagte der Naturschutzbeauftragte Eberhard Graf, der dem eingesetzten Team der Straßenmeisterei Meßkirch für die „umsichtige Aktion und die Kooperationsbereitschaft“ herzlich dankte.