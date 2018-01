Stetten am kalten Markt Musikerball in der Alpenblickhalle: Närrische Leckerbissen im Programm

Die närrische Springflut hat nun auch in der Bockstadt alle Dämme gebrochen. Allerdings mussten die Fasnetsmacher von der Feuerwehrkapelle in diesem Jahr ihren Musikerball im Exil in der Alpenblickhalle in Glashütte feiern.

Das lag jedoch nicht daran, dass niemand in Stetten den Musikern einen Raum zur Verfügung stellen wollte. Normalerweise, sind die an diesem Abend ausgeflippten Musiker und ihre närrischen Gäste im Haus der Begegnung zu finden. Aber das Haus der Begegnung (HdB) wird gegenwärtig um- und ausgebaut. Und bevor sich die musikalischen Narren die Gelegenheit zum Feiern beim eigenen Ball entgehen lassen, nehmen sie lieber das Asyl in Glashütte in Anspruch. Dabei scheuten die Stettener Narren auch keine Mehrkosten. Denn damit jeder Stettener Narr ordentlich mitfeiern konnte, gab es zwei Mal in der Nacht einen Bus-Shuttle von der Alpenblickhalle zurück nach Stetten.

Natürlich ist die Alpenblickhalle nicht mit der gemütlichen Enge im alten HdB-Saal vergleichbar. Dennoch kam Fasnetsstimmung auch in Glashütte auf. Das handgemachte Programm der Feuerwehrkapelle war wieder ein Leckerbissen. Zu diesem Leckerbissen gehörten beispielsweise vier Musiker, die sich seit Jahren im Quartett "Stettener Allerlei" zusammengeschlossen haben. Jeweils zur Fasnet sind Markus Beck, Jürgen Schwochow sowie Papa Hans-Peter und Sohn Marc Oßwald endlich mal das, was sie das Jahr über wohl sein nicht dürfen – richtige Narren. Teilweise mit eigenen Melodien, teilweise mit zweckentfremdeten, ansonsten seriösen Weisen anderer Komponisten tun sie erfolgreich alles, was Lachmuskeln strapaziert und das Stillsitzen unerträglich schwer macht. In diesem Jahr schockten sie die Narrenschar zunächst mit dem Hinweis, es handle sich um ein Abschiedskonzert. Allerdings nahmen die Vier bereits eine halbe Stunde später wieder Abschied von dem Abschied. Sie bleiben der Bockstädter Narrenwelt also zumindest bis zu irgendeinem Aschermittwoch erhalten.

Und dann gibt ga es da noch Brigitte. Alle kennen, lieben und nennen sie beim Vornamen. Korrekt mit vollem Namen handelt es sich um Brigitte Straub. Sie ist mit ihrer Klarinette sowohl ein musikalisches, als auch mit ihrem Humor ein närrisches Urgestein. Das bewies sie einmal wieder am Samstag. Sie hatte einen Liedtext vorbereitet, machte in ihrem Jahresrückblick Missgeschicke ihrer Musikerkameraden öffentlich und erklärte beim dritten Auftritt, wozu sich Klarinetten außer zum Musizieren sonst noch eignen.

Und auch die jungen Musiker gehen in der Fasnet auf: Die Brüder Lukas und Johannes zählten im besten Reklamestil zahlreiche Probleme auf, für die die Bockmilch das einzig geeignete Lösungsmittel sei. Und Marius Löffler und Jasmin Mauz gaben mit ihrem Kuhmelk-Sketch den Startschuss ins Programm gegeben.

Wie beim Musikerball üblich, waren so gut wie alle Gäste verkleidet. Ganz unkenntlich hatte sich auch das Ortsoberhaupt Maik Lehn ins Outfit eines Piraten geworfen. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert und getanzt. Ja, sie hat den Heuberg erreicht, jene fünfte (und beste) Jahreszeit.

Die Akteure