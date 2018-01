Stetten am kalten Markt Mitglieder der Bockzunft besuchen Schulzentrum und halten eine närrische Lehrstunde

Bockzunft-Mitglieder Kathleen Bamberg und Martina Sieber sind zu Gast am Schulzentrum und berichten den Schülern der vierten Klassen über die Fasnetsbräuche in der Garnisonsgemeinde.

So eine Schulstunde möchten clevere Jungs und Mädchen öfters haben. Denn es wird in ihr viel gelacht, gesungen, geschunkelt und zum Schluss gibt es noch jede Menge Süßigkeiten. Doch es gibt diese Art des Unterrichts nur einmal im Schuljahr und zwar nur in den jeweils vierten Klassen. Dabei verstehen es Kathleen Bamberg und Martina Sieber, zwischen all der Fröhlichkeit eine ganze Menge an Wissen rund um die Fasnet und die Bockzunft an die Schüler weiter zu geben. Und das ist genau die Aufgabe der beiden leidenschaftlichen Närrinnen, die seit zwölf Jahren im Vorfeld der tollen Tage ins Schulzentrum kommen, um die jeweiligen Viertklässler über das heimische Brauchtum und seine Entstehung zu informieren – so auch am vergangenen Dienstagvormittag.

Zunächst ging es in der ungewöhnlichen Unterrichtsstunde um die Grundlagen der Fasnet. Dazu gehörten Informationen über die Entstehung der heutigen Fasnet. Die Schüler erfuhren, dass die katholische Kirche des Mittelalters die teilweise vorhandenen Bräuche zur Vertreibung der Winterdämonen aufgegriffen hatte. "Am Aschermittwoch begann die damals sehr strenge Fastenzeit", erklärte Martina Sieber. In dieser Fastenzeit durften weder Fleisch noch Fett oder Eier gegessen werden. Deshalb, so erklärte die Vertreterin der Narrenzunft weiter, seien an Fastnacht alle Reste an noch vorhandenem Fett und Fleisch verbraucht worden. Das habe den Menschen so viel Spaß gemacht, dass die Fasnetszeit bis zum Donnerstag vor dem Aschermittwoch ausgedehnt worden sei.

Und es gab noch mehr historische Informationen für die Schüler: Während das Ende der tollen Tage mit dem Aschermittwoch bereits feststehe, gebe es in der Narrenwelt noch zwei verschiedene Anfangsdaten. Bocksnarr Sieber stellte ganz kategorisch fest: "In der schwäbisch-alemannischen Fasnet, also auch in Stetten, beginnt die Fasnet mit dem Häsabstauben am Dreikönigstag, also dem 6. Januar." Die Karnevalisten am Rhein hätten sich dagegen für den 11. November als Anfangsdatum entschieden.

Doch noch einmal zurück ins Dunkel der Geschichte: Wenn die Fasnet schon im Mittelalter eingeführt wurde, gibt es sie ja schon seit Jahrhunderten. Das gelte natürlich auch für Stetten, wurde informiert. Die Figuren von der Hudel-Ann und dem Johann Jakob Scheiffele seien schon sehr alt und die Hudel-Ann habe schon vor 400 Jahren zur Stettener Fasnet gehört, wurde den Schülern berichtet . Und dann ging es noch um folgende Frage: "Warum sehen die Stettener Narren wie Schafe aus und warum tragen sie eine Schelle um den Hals?" Natürlich gingen die beiden Fasnets-Lehrerinnen bei ihrem Besuch auch auf diese zentralen Fragen ein. Der Bock sei das Wappentier der früheren Ortsherren, der Herren von Hausen, gewesen.

Die Glocke, so erklärte Sieber, sei damals das Zeichen für Leute gewesen, die normalerweise von der Gesellschaft gemieden worden seien. Im Lauf der Jahrhunderte hätten die Stettener die Fasnet dann zum festen Bestandteil ihres Jahresablaufs gemacht, auf den sie nicht verzichten möchten. Als in den Zwanzigerjahren der Bürgermeister das Aufstellen eines Narrenbaums verboten hatte, hätten findige Narren einfach 20 Fichten auf dem Platz vor dem Rathaus aufgestellt.

An dieser Stelle der närrischen Unterrichtsstunde schlug der Moment für Kathleen Bamberg, die anhand von Powerpoint-Folien die einzelnen Figuren der Stettener Fasnet vorstellte und den Schülern erklärte.

Das sagen die Kinder über den närrischen Unterrichtsstoff