Stetten am kalten Markt Lisbeth Landstorfer besucht am Dreikönigstag seit Jahrzehnten den Nusplinger Adler

Nach alter Tradition wurde in Nusplingen am Dreikönigstag das Patrozinium der Dorfkirche St. Martin gefeiert. In der von Pfarrer Edwin Müller zelebrierten Messe wurden die Sternsinger ausgesandt.

Und so wie die Teilnahme an der Messe zur Tradition gehört, trifft man sich seit eh und je anschließend in den Dorfgaststätten Adler und Sternen. Nachzulesen ist das alles in kleinen Büchlein oder Kladden, die dann an den Tischen die Runde machen und in die sich die Gäste – teilweise mit kurzen Botschaften – eintragen. Bis ins Jahr 1933 reicht das erste Büchlein im Gasthaus Adler zurück, das von Renate und Georg Klaus sorgfältig gehütet wird. So lässt sich feststellen, wer in den vergangenen Jahrzehnten im Adler mitfeierte. Diese Mühe hat sich die Adlerwirtin nur zwei Tage vor dem diesjährigen Festtag gemacht und mit Erstaunen festgestellt, dass Lisbeth Landstorfer aus Stetten a.k.M. seit 1948 nicht ein einziges Dreikönigsfest in Nusplingen versäumt hat. In der Hoffnung, dass Landstorfer auch das Dreikönigsfest 2018 nicht missen wolle, wurde kurzerhand eine Urkunde kreiert. Und so strahlte die Jubilarin, als ihr Juniorwirt Jürgen Klaus unter dem Beifall der Gäste diese Urkunde überreichte. Dass danach noch viele alte Geschichten und Begebenheiten die Runde machten, versteht sich von selbst.