Stetten am kalten Markt Johann Locher und seine Sammelleidenschaft: Kronkorken für guten Zweck

Sie sind ziemlich klein, haben einen Durchmesser von weniger als 30 Millimeter und wiegen knappe zwei Gramm. Kronkorken findet man an jeder Ecke und in jedem Haushalt, und meistens landen die kleinen runden Dinger im Müll. Doch Kronkorken wegschmeißen, das kommt für Johann Locher überhaupt nicht mehr in Frage.

Der Rentner aus dem Stettener Ortsteil Glashütte sammelt die kleinen, kreisrunden Deckel mit den vielen Zacken in einem Schuppen neben seinem schmucken Heim. Natürlich nicht für sich, sondern für einen guten Zweck. „Der Erlös der Sammelaktion kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute“ erzählt er bei einem Besuch des SÜDKURIER. Angefangen hat alles vor gut einem Jahr, als Johann Locher einen Artikel über Holger Hofstetter aus Bingen/Hornstein in die Finger kam, der ebenfalls Kronkorken für einen guten Zweck sammelt. „Das ist doch eine super Sache, die man unterstützen muss“, sagte er sich und nahm Kontakt zu Hof-stetter auf.

Der ließ ihn wissen, dass er die gesammelten Kronkorken an einen Schrotthändler in Mengen verkaufe und mit dem Erlös die Nachsorgeklinik in Tannheim unterstütze: „Da war für mich die Sache klar, dass ich ebenfalls einsteige“, erinnert sich Locher. Und so nahm er Kontakt mit mehreren Vereinen, Kneipen, Organisationen, Gaststätten, Privatleuten und Bekannten auf, warb für die Aktion und bot an, die gesammelten Kronkorken bei sich daheim in Oberglashütte zu sammeln. „Da kommt tatsächlich einiges zusammen“, sagt er und deutet auf eine große Schubkarre und zahlreiche Säcke voller Kronkorken. Sobald wieder eine Ladung zusammen sei, die gerade noch in seinen Kofferraum passe, fahre er die „gesammelten Werke“ nach Bingen/Hornstein, wo sie Holger Hofstetter übernehme.

„Am Wochenende nutze ich den Weihnachtsmarkt auf der Ruine Hornstein, um wieder eine Fuhre abzuliefern“, schmunzelt Locher, der selbst alles andere als fit ist. „Man muss halt das Beste draus machen“, sagt er und freut sich, dass er trotz seiner angeschlagenen Gesundheit „noch in der Lage ist, anderen zu helfen“. Wer aus der Gegend das auch tun wolle, und künftig seine Kornkorken ebenfalls sammle, statt in den Müll zu werfen, der könne die kleinen runden Weißblechdeckel jederzeit bei ihm zu Hause abliefern: „Wäre schon klasse, wenn noch ein paar Vereine, Wirtschaften, Cliquen und Haushaltungen dazu kämen“, sagt er. „Ich würde gerne noch öfter eine Fuhre nach Bingen/Hornstein bringen“, stellt er fest und ergänzt, dass seine Sammelleidenschaft nicht nur aus dem Wissen, damit etwas Gutes zu bewirken, herrühre: „Auch der Umweltgedanke spielt natürlich eine gewisse Rolle“. Schließlich lande das wertvolle Weißblech dann nicht mehr einfach im Hausmüll oder auf der Kippe, sondern würde wieder dem Kreislauf zugeführt.

Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann sich an folgende Personen wenden: Johann Locher, Obere Dorfstraße 47, 72 510 Stetten a.k.M.-Oberglashütte, Tel. 0 75 73/7 75 oder Holger Hofstetter, Burgstraße 43, 72 511 Bingen/Hornstein, Tel. 0 75 71/75 89 74

Unterstützung

Spenden für die Nachsorgeklinik Tannheim unter dem Stichwort „Tannheim“ bei Sparkasse Schwarzwald-Baar, Konto 10 55 00 11, Bankleitzahl 694 500 65, IBAN: DE17 6945 0065 0010 5500 11. Eine Spendenbescheinigung wird von 100 Euro an ausgestellt. Unterhalb dieses Betrages reicht beim Finanzamt die Vorlage des Kontoauszuges.