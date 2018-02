Stetten am kalten Markt Im Technischen Ausschuss geht es um anstehenden Anschaffungen für den Bauhof

Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des gemeindlichen Bauhofes sowie Anschaffungen im laufenden Jahr im Rahmen des Bauhofkonzepts standen am Montagabend im Mittelpunkt einer Sitzung des Technischen Ausschusses.

Dazu traten die Räte vor Ort im Bauhofgebäude zusammen, wo sämtliche Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände in Augenschein genommen werden konnten. Doch bevor man sich in die große Halle zur Beratung der möglichen Anschaffungen begab, stellte Gerhard Ruther vom gleichnamigen Planungsbüro in Owingen dem Gremium sein Konzept zur Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem riesigen Dach des Gebäudes vor. Wie Bürgermeister Maik Lehn wissen ließ, hatte sich das Gremium darüber im Zuge der erforderlichen Dachsanierung Gedanken gemacht. Wie Ruther danach informierte, könne die ursprünglich angedachte Größe von knapp 100 Kilowatt peak (kWp) nicht realisiert werden, weil es dann Probleme mit der Versorgungsleitung gäbe. "Dafür müssten wir extra eine separate Versorgungstrasse vom Bauhof zum nächstgelegenen Netzverknüpfungspunkt verlegen", klärte er auf. Bei einer Länge von rund 420 Metern würde dies zusätzliche Nettokosten von 40 000 Euro verursachen. "Das wäre kaum zu verantworten und stünde in keinem Verhältnis zur Anlagengröße", sagte der Fachmann.

Ergo käme zur Montage auf dem Dach der früheren Tennishalle nur eine Anlage in der Größe von 69,86 kWp in Frage, für die nach Auskunft von Netze-BW die vorhandene Bauhofanbindung genutzt werden könne. Bei geschätzten Kosten von rund 93 000 Euro und einem angenommenen Eigenverbrauch von vier Prozent sei mit einem Jahresertrag von rund 6155 Euro zu rechnen, was sich in 20 Jahre auf gut 123 000 Euro summiere: "Das entspricht immer noch einer guten Rendite von etwa acht Prozent", bemerkte er und empfahl in jedem Fall deutsche Produkte zu verwenden. Das sahen die Räte auch so und sprachen sich – auf Empfehlung der Verwaltung – einstimmig für die Sanierung des Dachs und die Finanzierung der Photovoltaikanlage aus Eigenmitteln aus, wobei im Haushalt dafür 235 000 Euro eingeplant sind.

Resultierend aus dem Bauhofkonzept, mit dem der Gemeinderat vor etwa drei Jahren die geplanten Anschaffungen bis ins Jahr 2025 festgelegt hatte, galt es dann, die seinerzeit vorgesehene Prioritätenliste ins Auge zu fassen und Dringlichkeiten festzulegen, wobei die Verwaltung die Dinge im Vorfeld in enger Abstimmung mit dem Bauhof erörtert und abgewogen hatte. Bauhofleiter Placido Nicosia nutzte die Gelegenheit, den Räten die teils maroden Fahrzeuge und Gerätschaften vor Auge zu führen. Schnell bestand Einigkeit, für den bereits 18 Jahre alten Piaggio im kommenden Jahr ein vergleichbares Fahrzeug anzuschaffen. Ebenso war das Gremium einig, statt dem ursprünglich vorgesehenen Kauf eines Lasters mit Teleskoparbeitsbühne, dem Bauhof die alte Drehleiter der Feuerwehr dauerhaft zu überlassen. "Wir nehmen dieses Fahrzeug mit Handkuss", unterstrich Nicosia, zumal dies deutlich günstiger sei und der Bauhof notwendige Wartungsarbeiten in Eigenregie übernehmen könne. Zug um Zug wurde jede Position abgewogen und besprochen, bis schließlich die komplette Empfehlungsliste des Technischen Ausschusses feststand, über die der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung endgültig entscheiden wird.

Die Liste

Folgende Anschaffungen empfiehlt der Technische Ausschuss dem Gemeinderat: Ein vergleichbares Fahrzeug für den Piaggio. Kostenpunkt: 19 000 Euro; ein Anhänger zur Wildkrautbekämpfung mit Zusatzgeräten: 40 000 Euro; eine Rüttelplatte: 3500 Euro; ein Salzstreuer Unimog: 20 000 Euro; ein Mähwerk für den Hansa: 10 000 Euro sowie: Ypsilonmulcher (4000 Euro), Sichelmäher (4000 Euro), Budget für Kleingeräte (6000 Euro). (gfe)