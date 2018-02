Stetten am kalten Markt Ideen sind beim Bildungswerk willkommen

Heike Drissner ist 50 Jahre alt und gelernte Reiseverkehrskauffrau. Die Bildungswerksleiterin ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und betreibt hauptberuflich einen Online-Handel mit Kindersachen. Sie stammt aus Esslingen am Neckar und lebt seit den Neunzigerjahren mit ihrer Familie in Stetten. Im Jahre 2016 hatte das Bildungswerk 44 Kurse mit rund 670 Teilnehmern. Dazu kamen 17 Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienprogramms und des Sommerwirbels mit insgesamt 300 Jungen und Mädchen. Die Bilanz für 2017 ist gerade in der Ausarbeitung. Heike Drissner geht davon aus, dass sich die Zahlen gegenüber 2016 kaum geändert haben dürften.

Zum Angebot

Im Februar beginnen folgende Kurse: Faszientraining mit der Blackroll, Kursleiterin ist Physiotherapeutin Andrea Bosch. Der Kurs beginnt am 15. Februar im Vortragsraum des Rettungszentrums. Er umfasst zehn Abende (jeweils von 18 bis 19 Uhr); Pilates mit Sportlehrerin Beate Müller-Geuder. Die Kurse beginnen am 6. Februar in der Alpenblick-Halle, Glashütte. Kurs I: 17.15 bis 18.15 Uhr, Kurs II: 18.30 bis 19.30 Uhr Kurs III : 19.45 bis 20.45 Uhr; Heilfasten: Infoabend und Fastenwoche, Kursleitung: Christine Rösch. Der Infoabend ist am Montag, 5. Februar (Beginn 19.30 Uhr) im Schulzentrum. Die Fastenwoche geht vom 17. bis zum 24. Februar; „Achtsamkeit, Atem und Meditation“: Kursleiterin ist Yoga-Lehrerin Birgitta Fießinger. Vorgesehen sind zwei Abende am 23. Februar und am 16. März, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Rettungszentrum.