Hunde-Attacke mit Kangal-Hund in Frohnstetten kommt vor Gericht – Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Stetten am kalten Markt

Im Zusammenhang mit der tödlichen Biss-Attacke eines Kangal-Hundes im Mai vergangenen Jahres in Frohnstetten hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage beim Amtsgericht Sigmaringen wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung gegen die 43 Jahre alte Hundehalterin sowie gegen einen 47 Jahre alten Mann erhoben.

Dieser habe der Frau den Hund überlassen, obwohl er über die Zustände der dortigen Haltung informiert war, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz wurden nach dem schrecklichen Vorfall unverzüglich umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Durch diese Ermittlungen habe sich der Verdacht ergeben, dass das Grundstück, auf dem der Hund lebte, für die Haltung eines Kangal-Hundes ungeeignet war. Auch habe sich der Verdacht ergeben, dass die Beschaffenheit des Halsbands, mit dem der Hund im Garten angekettet war, so schlecht war, dass es riss und sich der Hund befreien konnte, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter. Für ein mögliches, strafrechtlich relevantes behördliches Fehlversagen im Zusammenhang mit der Hundehaltung hätten sich durch die Ermittlungen keine Anhaltspunkte ergeben. Bei der Hundeattacke war eine 72 Jahre alte Spaziergängerin tödlich verletzt worden. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.