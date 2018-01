Von Stetten am kalten Markt Gospelchor Living Voices und Elke Gehrling treten in Frohnstetter Pfarrkirche St. Silvester auf

Die Stimmung war über 90 Minuten lang absolut ansteckend. Dabei war der Auftritt des Gospelchores "Living Voices" am Sonntag in der Frohnstetter Pfarrkirche nicht nur musikalisch ein Leckerbissen. Denn durch die Geschichte vom "Kleinen Drachen", die Gemeindereferentin Elke Gehrling vortrug, bekam das Konzert noch eine zweite Dimension, eine Ebene zum Nachdenken, zum Selbstreflektieren.

Die 30 Sängerinnen und Sänger aus Veringenstadt unter der musikalischen Leitung von Anton Roggenstein sind in Sachen Gospel keine Newcomer mehr. Sie waren mit ihrem Repertoire schon auf Tournee in den amerikanischen Südstaaten und sind beim Weltjugendtag 2016 im polnischen Krakau aufgetreten. Die handwerkliche Routine war den Männern und Frauen ebenso anzumerken, wie ein loderndes inneres Feuer für diese Art des musikalischen Gotteslobes. Fast schon natürlich, dass die englischsprachigen Texte alle ohne Notenblätter vorgetragen wurden. Doch mehr als das perfekte handwerkliche Know-how war die Lebendigkeit von Gesang und Musik eine Brücke hin zu der Geschichte, die Elke Gehrling vortrug.

Es handelte sich um eine klassische Parabel, bei der Tiere zwar die Hauptrolle spielen, zum Schluss aber eine für Menschen bestimmte Aussage steht. Der kleine Drache wollte nicht mehr furchtbar sein und andere Tiere erschrecken. Er macht sich auf die Suche nach einem harmonischen Zusammenleben und findet sich dabei selbst. Diese Selbstfindung, das Ja zum eigenen Ich verbunden mit dem Willen, einen eigenen Weg zu gehen, in diesem Fall weg vom Weg des furchteinflößenden Drachen hin zum gemütlichen Spielkameraden, machte die Geschichte aus. Dazu kam Gehrlings Talent, lebendig und spannend vorzulesen. Nach dem Konzert kamen immer wieder Zuhörer zu ihr und sagten, wie schön die Geschichte gewesen sei. Doch wie lässt sich so eine Parabel in ein Konzert in einem christlichen Gotteshaus einbinden? Hier setzt wieder die Aufgabe des Chores ein. Seine Lieder wiesen immer wieder auf Christus hin.

Es waren aufmunternde und tröstende Texte. Geborgen in seinen Armen, wenn der Weg gegen den Strom des Zeitgeistes zu anstrengend geworden ist, war eine solche Einladung zu innerer Ruhe und Gelassenheit. Schade nur, dass niemand die englischen Texte übersetzte. Gospels, die Lieder der ehemaligen Sklaven der Südstaaten, sind Lieder, die den ganzen Menschen erfassen. Tanzen, Hüpfen, Händeklatschen gehören dazu. Zumindest mit dem Händeklatschen im Takt konnten sich die rund 50 Zuhörer recht schnell anfreunden.

"Meine Begabung haben mir Patienten zugesprochen"

Elke Gehrling ist Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit "Heuberg/St. Barbara". Sie organisierte mit dem Chor "Living Voices" das Frohnstetter Konzert.

Frau Gehrling, wie kam es zu diesem Konzert?

Wir sind schon zwei Mal im Rahmen von Gottesdiensten an die Öffentlichkeit getreten. Nach dem zweiten Gottesdienst kam der Chor auf mich zu und regte ein Konzert hier in St. Silvester an.

Dieses Konzert bekam seine ganz eigene Prägung durch die von Ihnen vorgetragene Geschichte. Wie kamen Sie darauf?

Das hat sich im Laufe der Vorbereitungen für das Konzert in der Abstimmung mit dem Chor so ergeben. Ein Hinweis, ein Tipp ergab den anderen, bis schließlich der Rahmen für das Konzert stand.

Wann haben Sie denn genau Ihre Begabung entdeckt, als Vorleserin aktiv zu sein?

Meine Begabung zum Erzählen und Vorlesen haben mir vor 20 Jahren die Patienten zugesprochen, die ich in meiner Eigenschaft als Seelsorgerin im Krankenhaus begleitet habe. Erzählen und lesen ist bis heute ein wunderbarer Weg, mit Menschen in Kontakt zu kommen. (hps)