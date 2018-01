Stetten am kalten Markt Glasbläser-Narren liefern bei ihrem Ball kriminelle Geschichten

Wie lange dauert ein "abendfüllendes Programm"? Die Glasbläser-Narren gaben mit ihrem Zunftball am Samstag eine deutliche Antwort. Die Folge der Auftritte begann so pünktlich kurz nach 20 Uhr und erst kurz vor Mitternacht kamen alle Teilnehmer zum Finale auf die Bühne.

In diesen vier Stunden Fasnet total kam jeder auf seine Kosten. Sogar Bürgermeister Maik Lehn. Vor zwei Wochen beim Musikerball am gleichen Ort war er als Pirat erschienen. Jetzt tauchte das Ortsoberhaupt als Zorro auf. Doch die Narren brachten es fertig, den sonst so bürgerlichen Bürgermeister zum Koksen, das heißt zum Konsum von Kokain zu veranlassen – und das vor so vielen Zeugen.

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, lag an den drei Moderatoren des Abends. Dabei handelte es sich um Lisa Richter als Sandmännchen, Dennis Bauer als Elvis Presley und Holger Beck als Bienenmann Willi. Nun hatte dieses Sandmännchen einen besonderen Sand dabei, der angeblich hellwach und fröhlich macht und auch geschnupft werden kann. Schnell war dem erfahrenen Publikum klar, dass es sich dabei nur um Kokain handeln konnte. Maik Lehn wurde auf der Bühne auch genötigt, sich einen "Schnupf" zu nehmen. Danach kehrte er völlig klar an seinen Platz zurück und bekundete: "Das hat verdächtig nach Schnupftabak mit Menthol geschmeckt."

Und noch etwas Kriminelles ist vom Zunftball zu berichten: Auf einmal traten drei Herren von der "Mafia von der Alb" ins Publikum und beschossen die Gäste mit Seifenblasen. Jürgen Titte, Jürgen Riester und Pfarrer Edwin Müller offenbarten jetzt ihre wahren Gesichter. Später berichteten sie von der Straßen-, der Naturschutz- und der Bankenmafia. Auch bei der Erhöhung der Kindergartengebühren in Frohnstetten habe die Mafia ihre Hand im Spiel. Die drei raunten, es habe etwas mit der ehemaligen Ortsvorsteherin Margarethe Bantle zu tun.

Natürlich gehörten auch musikalische Nummern mit dazu, zum närrischen Programmangebot. Gundula, die normalerweise Bettina Straub heißt, sang sich ihren Liebeskummer von der Seele. Sie ist in einen Star verliebt und habe ihn neulich sogar bis auf die Toilette verfolgt. Dort habe sie von ihm, so klagte das arme Wesen, Trinkgeld bekommen, weil er sie für die Klofrau gehalten habe. Nur mit Luftpumpen als Musikinstrumente stürmte die Sketch-Gruppe von Bettina Straub die Bühne. Gegen Mitte des Programms fuhren die Glasbläser ihr ganz schweres Geschütz auf, um Narren, die möglicherweise schon Sandmännchensand eingeatmet hatten und schlafen wollten, wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Die Guggemusik gab ihr Bestes, Phonmessgeräte waren nicht vorhanden oder abgeschaltet, sie wären zerborsten. Selbst die zwölf Jahre alte Lara Straub als jüngstes Mitglied gab auf ihrer kleinen Trommel alles. Die Los Carinos knöpften sich den immer kleiner werdenden Bürgermeister vor und im Kino-Sketch kam es zum Gerangel auf der Bühne.

Einen ganz großen Teil des Abends bewältigten die nimmermüden Mitglieder der Landjugend. Sie führten in einer ganz modernen TV-Showform ihre Fernseh- und Comic-Helden der Achtzigerjahre vor. Spiderman, Winnie the Poo, oder den Kater Tom. Diese Nummer war über mehrere Auftritte verteilt und riss das Publikum zu immer neuen Lachsalven hin. Begonnen hatte der Abend dabei mit dem Brauchtumstanz, zu dem auch ein Rap gehört. Und klar: Auch nach Programmende wurde noch lange weiter gefeiert.

Die Aktiven

Wer sonst noch unter dem Motto "Helden der Kindheit" mitmachte: Von der Landjugend als Jorge González Celin Wurm, als Bruce Jonas Wenninger, als Zunfti Daniel Blender, als Spiderman Fabian Beer, als Kater Tom Chantale Riester, als Arielle Simon Rebholz und als Winnie the Poo Vanessa Bauer. In die Rolle als Moderatorin Helene Fischer schlüpfte Maike Straub. Den Werbesketch gestalteten Kim Wenninger und Ronja Beck. (hps)