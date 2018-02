Stetten am kalten Markt Gemeinschaftsschule feiert Geburtstag

Seit fünf Jahren gibt es die Gemeinschaftsschule in Stetten a.k.M. und der Schulleiter zieht eine positive Bilanz.

40 plus x – das ist für Klaus Flockerzie die Zielformel für den Schüleranmeldetermin für das Schuljahr 2018/2019 im März. Der Gemeinschaftsschulrektor am Stettener Schulzentrum zeigte sich im SÜDKURIER-Gespräch überzeugt, dass sich die Schulform "Gemeinschaftsschule" seit ihrer Gründung in Stetten vor fünf Jahren im Bewusstsein von Eltern, Schülern, Lehrern und Kommunalpolitikern positiv etabliert hat.

Der 21. und 22. März sind die Anmeldetage für die Gemeinschaftsschule. Nachdem im 2017 31 Jungen und Mädchen angemeldet worden waren, haben sich Flokerzie und seine Kollegen das Ziel von mindestens 40 Anmeldungen gesetzt. Der Rektor: "Es sollten eigentlich mindestens 40 Kinder sein." Er geht davon aus, diese Zahl in vier Wochen erreichen zu können, und hofft auf den Faktor X, das heißt auf mehr als 40 Jungen und Mädchen.

In den vergangenen fünf Jahren haben die Lehrer am Schulzentrum erfolgreiche Arbeit geleistet. Diese Feststellung verbindet Flokerzie mit einem Hinweis auf die starke Unterstützung durch das Rathaus. Der Rektor sagt: "Bürgermeister und Gemeinderat stehen wie eine Mauer zu unserer Schule." In diesem Schuljahr endet mit der Abschlussprüfung die Ära der Realschule in Stetten. Bislang wurde die Gemeinschaftsschule ab der fünften und der jeweiligen folgenden Klasse eingerichtet. Für die bisherigen Realschüler blieb alles beim Alten. In diesem Jahr stellt sich der letzte Realschuljahrgang der Abschlussprüfung. 2019 werden dann die ersten Gemeinschaftsschüler die Abschlussprüfungen machen.

Die neue Schulform stellt, so erläutert der Schulleiter, an die Lehrkräfte auch völlig neue Herausforderungen. Aus Lehrern wurden "Lernbegleiter" und im Gemeinschaftsschuldeutsch sind die Schüler "Lernpartner". Flokerzie: "Ich weiß nicht, ob die neuen Begriffe notwendig sind." Immerhin zeigten sie, dass die individuelle Beschäftigung der Lehrer mit den Schülern einen hohen Aufwand mit sich bringe. Auch die Zeugnisse sind anders geworden. Sie heißen jetzt "Lernentwicklungsbericht" und setzen sich intensiver mit dem Schüler auseinander. Die Gemeinschaftsschule bietet sich aus Sicht ihres Chefs als Alternative für das Gymnasium an. Flokerzie: "Wenn die Leistung stimmt, kann ein Schüler ohne Prüfung am Ende seiner Schulzeit hier in die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln." Fünf der 38 Lehrkräfte in Stetten seien Gymnasiallehrer.

Vor Kurzem nahm der Stettener Schulleiter an einer Tagung der grünen Landtagsfraktion in Stuttgart zum fünfjährigen Bestehen der Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg teil. Er nahm viel Optimismus mit auf den Heuberg. Inzwischen gebe es landesweit 304 Gemeinschaftsschulen mit 50 000 Schülern.

Elternsicht

Auch unter den Eltern hat die Gemeinschaftsschule einen guten Ruf. Darauf weist Gesamtelternbeiratsvorsitzende Carola Fuchs hin. Sie selbst sei dieser Schulform von Anfang an eher kritisch gegenüber gestanden. Sie sagt: "Mittlerweile bin ich von der Gemeinschaftsschule überzeugt." Vom Schulkonzept der Gesamtschule profitieren die Kinder und Jugendlichen in vielerlei Hinsicht. (hps)