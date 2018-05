Stetten am kalten Markt Gemeinderat legt Bauplatzpreise für Willy-Brandt-Weg fest

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag den Bauplatzpreis im künftigen Willy-Brandt-Weg des Baugebietes Europastraße auf 69 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Im Bewusstsein, dass die Gestehungskosten höher lagen, stimmte das Gremium diesem Vorschlag der Verwaltung dennoch einstimmig zu.

Zur Erinnerung: Wie im SÜDKURIER berichtet hatte der Rat das Thema in seiner Sitzung im Februar vertagt, nachdem Gemeinderat Adrian Schiefer (FW) die seinerzeit vorgelegte Kalkulation der Verwaltung anzweifelte, weil sie aus seiner Sicht "beitragsrechtlich nicht ausreichend hinterlegt" gewesen sei. In der nun erneut anstehenden Beratung holte Bürgermeister Maik Lehn weit aus und zeigte chronologisch sämtliche Beschlüsse, Vergaben und Maßnahmen in Sachen Konversion seit dem Abzug der Franzosen im Jahr 1997 auf. Sodann erläuterte er seine neue Kalkulation, in der er die Kosten diesmal auf Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde aufgedröselt hatte. Als Preis für das Grundstück setzte er 5,37 Euro pro Quadratmeter an, die anno 2003 bei der Endabrechnung der Konversion für den Bereich des Wohngebiets Europastraße errechnet worden waren. Die kalkulierten Abwasser- (4,80 Euro/Quadratmeter) und Wasserversorgungsbeiträge (3,16 Euro/Quadratmeter) basierten, laut Lehns Ausführungen, auf der Globalberechnung des Jahres 2001.

Auf Grundlage des Bebauungsplans hatte Lehns Vorgänger im Jahr 2012 die Grundstücke des zweiten und dritten Bauabschnitts vermessen lassen, wofür Gesamtkosten von knapp 28 000 Euro aufgelaufen waren. Als der Gemeinderat 2015 beschlossen habe, die Erschließung des zweiten Abschnitts in Angriff zu nehmen, sei aufgrund schlechter Erfahrungen in anderen Konversionsbereichen zuvor ein Bodengutachten in Auftrag gegeben worden, das mit rund 7300 Euro zu Buche geschlagen habe. Für beide Positionen empfahl Lehn, die Kosten in der Kalkulation außen vor zu lassen, weil diese den Grundstückkäufern nicht anzulasten seien, wobei das Gremium diesem Vorschlag später unisono folgte.

Aufgrund der Nachfrage nach Doppelhäusern im zweiten und dritten Bauabschnitt habe sich gezeigt, dass einzelne Grundstücke wieder neu vermessen werden mussten. Die Arbeiten seien mit Vermessungsarbeiten kombiniert worden, die im Interesse der Gemeinde lagen, wodurch Straßen- und Randbereiche verkleinert, und Baugrundstücke vergrößert werden konnten. Lehn schlug daher vor, die Kosten von rund 15 600 Euro nur zur Hälfte auf den Bauplatzpreis umzulegen, was das Gremium letztlich ebenfalls einhellig absegnete.

In der Debatte machte Adrian Schiefer deutlich, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn sämtliche Kosten sauber aufsummiert worden wären. "Es wäre transparenter, alles aufzulisten, unbenommen von dem Preis der am Ende festgesetzt wird", sagte er und wollte wissen, ob diesmal wirklich alles – wie beispielsweise auch Straßenbeleuchtung – enthalten sei, was von der Verwaltung bejaht wurde. Das Gemeindeoberhaupt fragte daraufhin zurück, welchen Preis Schiefer denn festlegen wolle, falls man mit den Kosten beispielsweise bei 90 Euro lande. Der Gemeinderat lege einen politischen Preis fest, sagte Lehn: "Jetzt frage ich in die Runde: Sind sie dann bei 74 oder bei 76 Euro?" Zwar wies Schiefer ein weiteres Mal darauf hin, dass man nach Beitragsrecht sämtliche Kosten zur Festsetzung des Bauplatzpreises brauche, doch war er mit seiner Auffassung alleine auf weiter Flur.

Alle weiteren Wortführer wie Klaus-Dieter Halder und Günther Töpfer (beide CDU), Martin Biebl (ILS), Walter Sambil oder Sandra Rupp (beide FW) fanden die Kalkulation schlüssig, zumal man, wie Biebl es formulierte, letztlich sowieso einen politischen Preis beschließe, was nicht zuletzt den Anstrengungen zur Stabilisierung der Einwohnerentwicklung geschuldet sei. Zwar sei ihm klar, dass in der Kalkulation sogar ein Beitragsanteil zur Zukunftssicherung einkalkuliert werden sollte, doch müsse man halt einfach Abstriche machen. Das sahen die anderen Räte genauso und stimmten dem Vorschlag der Verwaltung mit einem Bauplatzpreis von 69 pro Quadratmeter zu.

Landratsamt verweist auf Gemeindeordnung und auf das Baugesetzbuch