vor 3 Stunden SK Stetten am kalten Markt Fußgänger wird in Lagerstraße angefahren

Ein 30-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag gegen 5 Uhr in der Lagerstraße von einem Auto erfasst. Die stark alkoholisierte 36-jährige Autofahrerin fuhr den ebenfalls erheblich alkoholisierten Mann bei dichtem Schneetreiben an, teilt die Polizei mit.