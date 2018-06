Stetten am kalten Markt Flammender Apell im Ortschaftsrat Storzingen: Gremium diskutiert über den Standort für einen Mobilfunkmast

Mit dem Bauvorhaben zur Errichtung einer Mobilfunkanlage auf dem Flurstück-Nummer 74/10, also direkt hinter dem Haus Weckenstein, musste sich der Ortschaftsrat Storzingen in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung auseinandersetzen. Alleine schon an der großen Zahl von Zuhörern war die Brisanz des Themas abzulesen. Entsprechend kontrovers wurde in der Weckensteinhalle diskutiert. Ergebnis: Eine Entscheidung wurde vertagt, weitere Standorte sollen geprüft werden.

Bürgermeister Maik Lehn und Ortsvorsteher Bruno Pozzi führten in die Thematik ein. Lehn machte deutlich, dass nach jahrelangem Stillstand mit Hilfe von Landes- und Bundespolitikern endlich Bewegung in dieses wichtige Zukunftsprojekt gekommen sei. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, eine gemeinsame Linie zu finden und die "einmalige Chance" zu nutzen, Storzingen endlich aus seinem Funkloch zu befreien. Doch diese Aussicht machte Ortschaftsrat Reiner Letsch schon mit der ersten Wortmeldung zunichte, nachdem Holger Völkner von der Deutschen Funkturm, einem Unternehmen der Telekom, das geplante Bauprojekt vorgestellt hatte. Nach langer Suche sei man auf das Grundstück hinter der Weckensteinhalle gestoßen, wo nun der Bau eines 25 Meter hohen Funkmastes geplant sei.

Kontroverse Standort-Debatte

"Diesen Standort halte ich für völlig ungeeignet", argumentierte Reiner Letsch und eröffnete damit die kontroverse Debatte. Zwar sei er froh, dass in Sachen Mobilfunk "endlich was geht", doch sei das Bauwerk mitten im Ort weder den Nachbarn zuzumuten, noch für das künftige Ortsbild tragbar. Während zunächst innerhalb des Ortschaftsrats das Für und Wider abgewogen, technische Details, Grenzwerte, alternative Standorte und dergleichen diskutiert wurden, bot sich anschließend den Bürgern die Gelegenheit, sich in die Debatte einzumischen. Diese machten davon regen Gebrauch. So hatte der frühere Ortsvorsteher Hans Riester gleich einen ganzen Fragenkatalog parat und wies unter anderem darauf hin, dass "die Ängste der Bürger vor Elektrosmog trotzdem vorhanden" seien, selbst wenn man von dessen Unbedenklichkeit ausgehe. Riester warf weitere Fragen, wie nach der "Wertminderung von Immobilien", in den Raum, die von Ortsvorsteher Bruni Pozzi und anderen Mitbürgern mit dem Argument gekontert wurden, dass dessen Fehlen sich womöglich sogar stärker auswirke.

Bei sämtlichen Wortführern herrschte Einigkeit, dass man eine Mobilfunkanlage zwingend brauche, doch schieden sich die Geister vorwiegend am geplanten Standort. So sahen sich Bürgermeister Maik Lehn und der Ortschaftsrat Vorwürfen ausgesetzt, warum man diesen Platz überhaupt zur Verfügung stellte und andere Standorte nicht ordentlich geprüft habe, oder, warum man die Bürger nicht früher informiert hätte. "Jetzt heißt es halt: Vogel friss oder stirb", sagte Fritz Metzger, während das Gemeindeoberhaupt entgegnete, dass vor sechs Wochen genau die gleichen Fragen gekommen wären. Viele waren der Ansicht, dass der Standort ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen gewählt worden sei und fragten sich, welche Mehrkosten andere Plätze verursachten oder ob die Gemeinde bereit sei, Geld für einen teureren Standort in die Hand zu nehmen.

Bruno Pozzi löst Gordischen Knoten

Mit einem flammenden Appell wandte sich Birgit Wittner an die Entscheidungsträger: "Standet na als Dorf, als Gemeinschaft und fordert eine Entscheidung zum Wohle unserer Bürger", fasste sie ihre Argumente zusammen. Das geplante Projekt sei "problematisch" und fördere die Zwietracht im Dorf. Es müsse Anliegen des Ortschaftsrats sein, von der Gemeinde nötigenfalls eigene Investitionen zu fordern, um einen Standort zu finden, der für alle tragbar sei, sagte sie und war sich mit dem sichtlich erbosten Willi Letsch einig: "Gucket um an andera Platz", warf der in die Runde, während von der jungen Generation der Einwurf kam: "Es handelt sich um eine Chance, die vielleicht nie wieder kommt." Ortsvorsteher Bruno Pozzi war es schließlich, der den Gordischen Knoten fürs Erste löste, in dem er einen neuen Standort am Ende der Straße "Beim Schulhaus", rund 70 Meter weiter östlich, zur Diskussion stellte.

Und nachdem Bürgermeister Maik Lehn und die Experten der Telekom zusicherten, die Sache zu prüfen, fand die gut zweistündige Aussprache plötzlich ein schnelles Ende. "Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und steht dem Vorhaben zur Errichtung einer Mobilfunkanlage zur Versorgung des Ortsteils Storzingen grundsätzlich positiv gegenüber", lautete schließlich der einstimmige Beschluss.