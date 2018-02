Stetten am kalten Markt Firma Oerlikon kauft Grundstück in Balingen-Engstlatt und plant neue Niederlassung

Die im Stettener Gewerbegebiet "Frohnstetter Straße" ansässige Firma Oerlikon hat in den vergangenen Tagen in Balingen-Engstlatt ein großes Grundstück erworben und will dort eine neue Niederlassung bauen. Auswirkungen auf die Beschäftigten in Stetten a.k.M. seien dadurch nicht zu erwarten, teilt das Unternehmen mit.

Die Planungen für die neue Niederlassung seien eine "tolle Geschichte", wie Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter in einem Interview mit der Zeitung "Südwestpresse" befand. Danach werde sich die Firma Oerlikon aus der Schweiz auf einem großen Grundstück an der B 27 in der Nähe der Firma Uhlsport ansiedeln und etwa 75 Mitarbeiter in Engstlatt beschäftigen. Die Firma wolle in Deutschland weiter Fuß fassen und sei auf der Suche nach einem geeigneten Platz gewesen. Die Entscheidung sei schließlich für Engstlatt gefallen, freute sich Jetter, für den die Gründe der Standortwahl auf der Hand lagen: "Die Anbindung an die B 27 und die Nähe zur Autobahn sprechen absolut für diesen Standort", sagte er. Wie er ebenfalls wissen ließ, soll in Engstlatt ein Beschichtungszentrum entstehen. Auch der Rathaussprecher der Stadt Balingen, Jürgen Luppold, hatte den Kauf gegenüber der Südwestpresse offenbar bestätigt: "Die Firma hat das Grundstück zwischen der Firma Uhlsport und der B 27 gekauft", wird er zitiert. Die Grundstücksverhandlungen und auch der Verkauf des Bauplatzes seien nichtöffentlich abgewickelt worden. Wenn das Vertragsprozedere abgeschlossen sei, soll es weiter gehen: "Dann erwarten wir ein Baugesuch", hatte sich Luppold geäußert. Zwar konnte er den notariellen Verkauf des Grundstücks am Mittwochvormittag gegenüber dem SÜDKURIER noch nicht abschließend bestätigen, doch scheint die Sache dennoch in trockenen Tüchern.

So bestätigte die Firmenzentrale in Liechtenstein auf Nachfrage gegenüber dem SÜDKURIER entsprechende Planungsabsichten, wollte sich zu Details allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern: "Betreffend dem neuen Werk in Balingen sind wir in der Planungsphase und können deshalb noch keine weiteren Informationen nach außen kommunizieren", teilt Firmensprecherin Susanne Freuler auf schriftliche Nachfrage mit. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf den Standort der Firma in Frohnstetten lässt Freuler wissen, dass "das neue Werk keinen negativen Einfluss auf den Standort Stetten" habe und "als zusätzliches Werk geplant" sei. Oerlikon Balzers ist ein weltweit führender Anbieter von Beschichtungen, die die Leistungsfähigkeit und Standzeit von Präzisionsbauteilen sowie von Werkzeugen für die Metall- und Kunststoffverarbeitung wesentlich verbessern. In der Niederlassung in Frohnstetten sind gegenwärtig rund 65 Mitarbeiter beschäftigt.