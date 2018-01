vor 11 Stunden Gregor Moser Stetten am kalten Markt Feuerwehrkapelle eröffnet Ball-Saison 2018 mit dem Musikerball

Am Wochenende wird es für die Narren auf dem Heuberg ernst: Die heiße Phase der fünften Jahreszeit beginnt mit dem traditionellen Musikerball der Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M., der dieses Jahr erstmals in der Alpenblickhalle in Oberglashütte über die Bühne gehen wird. Beginn ist am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr.