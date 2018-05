vor 8 Stunden Gerd Feuerstein Stetten am kalten Markt Feuerwehr Glashütte lädt zum Festwochenende: Das neue Feuerwehrauto wird eingeweiht und ein Flohmarkt findet statt

Lange musste die Angehörigen der Glashütter Feuerwehr auf ein neues wasserführenden Feuerwehrfahrzeug warten. Doch Ende des vergangenen Jahres ging der Wunsch nach einem Fahrzeug, das im Gerätehaus in Oberglashütte Platz findet, endlich in Erfüllung. Mit einem Festakt wird das neue Fahrzeug nun am Sonntag, 27. Mai, eingeweiht. Die gesamte Bevölkerung ist dazu eingeladen.