Stetten am kalten Markt Festlegung des Quadratmeterpreises für Neubaugebiet löst Debatte im Gemeinderat aus

Die Festlegung des Bauplatzpreises im dritten Bauabschnitt des Neubaugebiets "Europastraße" im künftigen Willy-Brandt-Weg hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vertagt. Der Grund: Gemeinderat Adrian Schiefer (FW) hegte erhebliche Bedenken, ob die vorliegende Kalkulation rechtlich ausreichend hinterlegt sei.

Bürgermeister Maik Lehn hatte das Gremium daran erinnert, dass der Spatenstich für den dritten Bauabschnitt bereits erfolgt sei und es nun gelte, über die Preise der 13 Bauplätze zu entscheiden. Er schlug vor, den Quadratmeterpreis auf 69 Euro festzulegen und zeigte seine Berechnung. Danach seien im Haushalt für die Erschließung des Neubaugebiets 430 000 Euro, sowie für die Herstellung der Wasserversorgung weitere 45 000 Euro eingeplant. Zusammen mit dem Ansatz von 60 000 Euro für die erst später geplante Fertigstellung der Straße – also der Aufbringung des Feinbelags – müsse mit einer Summe von 535 000 Euro kalkuliert werden. Bei einem Flächenvolumen von 7529 Quadratmetern ergebe sich eine Vollkostendeckung von 71,05 Euro pro Quadratmeter, rechnete Lehn vor.

Nachdem im ersten Bauabschnitt 59 Euro verlangt wurden und der Preis im zweiten Bauabschnitt auf 64 Euro angehoben worden war, schlug Lehn nun eine Erhöhung um weitere fünf Euro auf 69 Euro vor. "Aus Sicht der Verwaltung sollten wir einen Preis ins Auge fassen, der sich unter der magischen Grenze von 70 Euro bewegt", begründete das Gemeindeoberhaupt. Er wies darauf hin, dass es sich bei den vorliegenden Zahlen um Kostenberechnungen handle, die sich in der Endabrechnung noch nach oben und unten entwickeln könnten. "Sollte das Ganze wie geplant vorgesehen abgerechnet werden können, würden wir mit einer Null zu Null herauskommen", sagte Lehn.

Während Günther Töpfer (CDU) der Berechnung und Festlegung des Preises auf 69 Euro zustimmen konnte, kritisierte Adrian Schiefer die Herleitung der Kalkulation, die seiner Erachtens beitragsrechtliche Dinge außer Acht lasse. "Mich interessiert, wo wir landen, wenn wir das Ganze rechtlich sauber hinterlegen", sagte er, wobei das Gemeindeoberhaupt entgegnete: "Ich weiß nicht, wie man das anders kalkulieren will." Es seien sämtliche Kosten berücksichtigt, die der Gemeinde entstünden. "Und das Ganze durch die vorhandene Grundfläche geteilt, ergibt nun mal die 71,05 Euro", rechnete Lehn vor. So habe man schon im ersten und auch im zweiten Abschnitt gerechnet, was von der Kommunalaufsicht bislang noch nie beanstandet worden sei. "Wir zwingen niemand, einen Bauplatz von der Gemeinde zu kaufen, zu dem Preis, den wir heute festlegen", sagte der Bürgermeister. Trotz mehrfachem Nachhaken Schiefers sah Lehn in seinen Darlegungen keine Mängel, doch erklärte er sich bereit, die Sache erneut zu prüfen und das Ganze in der Märzsitzung des Gremiums noch mal vorzulegen.