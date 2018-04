vor 4 Stunden Gerhard Feuerstein Stetten am kalten Markt Einfamilienhaus in Stetten a.k.M. gerät in Brand

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz musste die Stettener Feuerwehr am Ostersonntag ausrücken. Ein Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in der Nusplinger Straße forderte die Einsatzkräfte heraus. Der Aufmerksamkeit eines jungen Paares ist es zu verdanken, dass ein Bewohner ohne größere Verletzungen davon kam.