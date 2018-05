Stetten am kalten Markt Einblick in Feuerwehr-Ausbildung der Bundeswehr

Im Rahmen der Aktion "SÜDKURIER öffnet Türen" bekommen Leser dieser Zeitung eine exklusive Führung im Bundeswehr-Standort in Stetten a.k.M..

Stetten a.k.M. – Was läuft bei der Bundeswehr in Sachen Feuerwehr? 22 SÜDKURIER-Leser aus dem Bodenseeraum können seit Mittwoch zumindest ein kleines Wörtchen mitreden. Im Rahmen der exklusiven Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ konnten die Teilnehmer einer Besuchergruppe einen Blick hinter den militärischen Vorhang werfen. Die gesamte Brandschutz-ausbildung der Armee ist am Standort in der Heuberggemeinde Stetten a.k.M. konzentriert. Das bedeutet, dass hier die 3300 Feuerwehrkräfte aus- und weitergebildet werden, die innerhalb der Bundeswehrliegenschaften zwischen Flensburg und Sonthofen für die Brandsicherheit zuständig sind.

Der örtliche Kommandeur der beiden in Stetten beheimateten Brandschutz-Inspektionen, Oberstleutnant Torsten Hopf, stand während des fast dreistündigen Termins für die Besucher bereit. Aus Sonthofen war der technische Leiter des Zentrums für Brandschutz der Bundeswehr, Joachim Ringer, nach Stetten gekommen. Für die Betreuung der Besuchergruppe war SÜDKURIER-Redakteur Manfred Dieterle-Jöchle zuständig. Die SÜDKURIER-Leser waren sichtlich beeindruckt von der Feuerwehr-Ausbildung der Bundeswehr.

Zunächst informierten die beiden Bundeswehrmitarbeiter die Besucher im Vortragssaal der Brandbekämpfer über die Grundlagen des Feuerwehrwesens bei der Armee. Die Ausbildung, so betonte Hopf, sei absolut vergleichbar mit der zivilen Ausbildung für die Berufsfeuerwehren. Hopf: „Jemand, der bei uns ausgebildet wurde, findet jederzeit einen Arbeitsplatz bei einer Berufsfeuerwehr.“ Dennoch gibt es militärische Anforderungen, die über das zivile Ausbildungsschema hinausgehen.

Davon konnte sich die Gruppe auf der Brandschutzübungsanlage „Luftfahrzeuge“ einen Eindruck verschaffen. Natürlich lernen auch zivile Feuerwehrkräfte, wie ein brennendes Flugzeug zu löschen ist. Beim Militär kommen allerdings noch Besonderheiten dazu, die mit der Bewaffnung und möglichen Bomben an Bord beispielsweise eines Kampfjets zu tun haben. Hopf: „Diese Bereiche müssen zum Schutz der Einsatzkräfte und des Piloten besonders gekühlt werden.“

Für die praktische Ausbildung stehen drei Stahlmodelle in Originalgröße eines Kampfjets, eines Großraumtransporters und eines Helikopters bereit. Diese Attrappen haben ein elektronisches Innenleben und jeweils mehrere Feuerstellen, die der Ausbilder aktivieren kann.Im Kontrollturm der Freiluft-Anlage wird kontrolliert, ob die Übungskräfte gewisse vorgeschriebene Handgriffe erledigen. Der Kommandeur: „Ein Feuerwehrmann, der ins Cockpit einer brennenden Maschine vordringt, muss nicht nur den Piloten retten, sondern auch wissen, wie er die Flugzeugmotoren abstellen kann.“

Die Luftfahrzeuge sind nur eine der Übungsanlagen, die auf dem weitläufigen Stettener Militärareal zur Verfügung stehen. Sämtliche Übungsanlagen sind in den vergangenen Jahren entstanden. Torsten Hopf nennt Bausummen: „Alleine für die Ausbildungsanlagen der Feuerwehr hat der Bund seit 2003 in den letzten Jahren 60 Millionen Euro investiert.“ Diese Anlagen stehen ausdrücklich auch den Freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung, wie der Offizier unterstreicht.

Zum Bestand der Brandschutzausbildung gehören 56 teilweise hochmoderne Löschfahrzeuge. Allerdings sieht sich die Armee mit einem Problem konfrontiert, das auch zivilen Feuerwehren Schwierigkeiten macht. Moderne Einsatzfahrzeuge haben sehr viele elektronische Bauteile. Sie können, so erläutert Hopp, nicht mehr von eigenen Fachleuten gewartet werden. Für Auslandseinsätze der Feuerwehrkräfte werden deshalb 30 und 40 Jahre alte Fahrzeuge genutzt. Sie können bei Bedarf an Ort und Stelle repariert werden.

Einen deutlichen Unterschied zur zivilen Ausbildung gibt es: Weil bei der Armee für die Erstversorgung der Brandopfer die Sanitäter zuständig sind, erhalten die militärischen Brandbekämpfer keine intensive Erste-Hilfe-Ausbildung.