Die Schulverpflegung in der Mensa am Schulzentrum verteuert sich ab dem nächsten Schuljahr

Die Vinzenz Service GmbH erhöht d iePreise pro Mahlzeit in der Mensa des Schulzentrums in Stetten a.k.M.. Die Gemeindeverwaltung bezuschuss das Essen in der Mensa am Schulzentrum auch in Zukunft weiter.

Für den Eigenanteil an der Schulverpflegung in der Mensa des Stettener Schulzentrums müssen Eltern ab dem kommenden Schuljahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Pro Mahlzeit werden künftig 20 Cent mehr fällig, sodass sich der Schüleranteil für ein Essen künftig auf 3,60 Euro erhöht. Insgesamt kostet das Essen künftig allerdings 4,50 Euro, wird aber von der Gemeinde weiterhin mit 90 Cent bezuschusst.

Einhellig stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der von der Vinzenz Service GmbH geforderten Preisanpassung ab dem kommenden Schuljahr zu. Bereits seit 2006 ist der Dienstleister für die Lieferung der Schulverpflegung im Stettener Schulzentrum zuständig. Nachdem die letzte Preiserhöhung noch aus dem Jahr 2015 datierte, hatte die Vinzenz Service GmbH der Verwaltung vor wenigen Wochen schriftlich mitgeteilt, dass zum neuen Schuljahr eine Preisanpassung um 20 Cent pro Essen unumgänglich sei. Gleichzeitig wurde der Gemeinde ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt, sofern diese mit der Erhöhung nicht einverstanden sei.

Die Verwaltung riet dem Gemeinderat allerdings davon ab, von diesem Recht Gebrauch zu machen, zumal es "nur wenige Alternativen" gäbe und "ein vergleichbares Essen bei anderen Anbietern auch nicht günstiger" sei, wie Bürgermeister Maik Lehn in der Sitzung betonte. Pro Mahlzeit muss die Gemeinde damit künftig 4,50 Euro berappen. "Wir schlagen vor, jedes Essen weiterhin mit 90 Cent durch die Gemeinde zu bezuschussen, und die Erhöhung um 20 Cent komplett dem Schüleranteil zuzurechnen", argumentierte der Bürgermeister, zumal sich die Kosten für die Gemeinde in den vergangenen Jahren beträchtlich erhöht hätten. Lehn erinnerte an die jüngst beschlossenen Lohnkostensteigerungen, von der auch die 450-Euro-Kräfte, die in der Schulmensa beschäftigt sind, betroffen seien. Deren Stundenkontingent verringert sich entsprechend, sodass gegebenenfalls weiteres Personal beschäftigt werden müsse. Ebenso verursachten die An- und Abbestellungen der Mahlzeiten durch die Eltern einen enormen zeitlichen Aufwand im Schulsekretariat. "Leider geschieht dies sehr oft telefonisch, anstatt via EDV", sagte er.

Diesbezüglich hakte Gemeinderat Daniel Sauter (FW) nach, ob die Online-Bestellungen nicht auch kurzfristiger ermöglicht werden könnten. Ebenso bat er um Prüfung, ob man möglicherweise auch nur Teilmahlzeiten wie beispielsweise Suppe oder Salat bestellen könnte. "In anderen Schulen ist das durchaus üblich", sagte Sauter, wobei das Gemeindeoberhaupt entsprechende Gespräche mit der Service GmbH zusicherte. Sowohl Alexandra Beer als auch Wolfgang Lemke (CDU) betonten in diesem Zusammenhang, dass das Personal in der Schulmensa absolut flexibel reagiere und auf Wünsche der Kinder, soweit möglich und machbar, jederzeit eingehe. Wie Bürgermeister Lehn wissen ließ, habe die Gemeinde im vergangenen Jahr insgesamt 11 111 Essen mit jeweils 90 Cent bezuschusst.