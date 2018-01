Stetten am kalten Markt Diabetikerselbsthilfegruppe Kreis Sigmaringen steht vor der Auflösung

Die Diabetikerselbsthilfegruppe Kreis Sigmaringen steht offenbar kurz vor dem Ende ihrer jahrzehntelangen Existenz. Sollte sich bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Vereins am Donnerstag, 22. Februar, kein neues Vorstandsteam finden, soll noch am selben Abend der Auflösungsbeschluss gefasst, und ein Liquidator aus den Reihen der Mitglieder bestimmt werden.

Rückblick: Bereits bei der letztjährigen Hauptversammlung der aktuell noch 317 Mitglieder umfassenden Kreisgruppe hatte die Vorsitzende Gudrun Schindler unmissverständlich erklärt, dass sie für eine erneute Wahl nicht mehr zur Verfügung stünde. "Ich werde im kommenden Jahr nicht mehr antreten", sagte die aus Stetten am kalten Markt stammende Vorsitzende seinerzeit und löste damit große Betroffenheit unter den anwesenden Mitgliedern aus. "Ich glaube, dass dann vieles einfach den Bach runter geht", war nur eines der Statements, die damals im Saal zu hören waren. Und offenbar lag der- beziehungsweise diejenige mit besagter Prognose gar nicht so schlecht.

Denn obwohl auch die kommissarisch fungierende Stellvertreterin Martina Geng aus Pfullendorf-Denkingen sowie Schatzmeisterin Esther Benz aus Sigmaringendorf denselben Schritt ankündigten, hat sich bis zum heutigen Tag offenbar noch niemand gefunden, der bereit wäre, in die Presche zu springen. "Das ist nicht nur schade, sondern stimmt mich ehrlich gesagt ziemlich traurig", berichtet Gudrun Schindler in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Elf Jahre stand sie der Kreisgruppe vor und hat die Diabetiker-Ortsgruppe Stetten a.k.M. über 32 Jahre mit großem Engagement und sehr viel Herzblut geleitet. "Aber irgendwann müssen auch mal andere ran", hatte sie sich vor Jahresfrist erklärt und ihren Schritt nicht zuletzt damit begründet, dass sie inzwischen einfach etwas mehr Zeit für ihre Familie und vor allem für ihre Enkel benötige.

Insofern bedauert die noch amtierende Vorsitzende, dass sich bis jetzt niemand gefunden habe, der Verantwortung übernehmen wolle. "Wenn den Leuten ihre Krankheit wichtig ist, und sie wollen, dass es weiter geht, dann müssen sie sich auch selber aufraffen", fasst sie ihren Frust zusammen. Bislang hätten alle Bemühungen, ein neues Team zu finden, nicht gefruchtet.

Weder auf den Newsletter der AOK, in dem auf das Problem hingewiesen wurde, noch auf ein persönliches Anschreiben an alle Mitglieder oder einen Aufruf auf der Homepage seien Reaktionen erfolgt. "Und das, obwohl wir immer wieder betont haben, dass das Nachfolgeteam von uns solange unterstützt wird, bis alles rund läuft", unterstreicht sie. So seien sämtliche Veranstaltungen und Vorträge in den sieben Ortsgruppen für das Jahr 2018 bereits organisiert. "Themen, Termine und Referenten stehen fest. Das heißt für das laufende Jahr ist bereits alles in trockenen Tüchern", unterstreicht sie und setzt noch immer darauf, dass sich bis zur Hauptversammlung eine Lösung auftut. "Es wäre doch schade, zumal unsere Angebote immer sehr gut angenommen waren", stellt sie fest.

Und das sei auch kein Wunder, fährt sie fort. Denn leider Gottes sei die Krankheit Diabetes auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. "Jahr für Jahr gibt es in Deutschland rund eine Viertelmillion neuer Diagnosen", weiß Gudrun Schindler zu berichten. Und unter den Betroffenen seien auch immer mehr jüngere Menschen, sagt sie. Doch leider seien es gerade die Jüngeren, die nichts vom ehrenamtlichen Engagement im Verein wissen wollten. "Die kommen erst gar nicht zur Versammlung", zuckt Schindler mit den Schultern. Denn dann liefen sie erst gar nicht Gefahr, "mit einem Ämtle und ein bisschen Arbeit" nach Hause zu kommen. "Hoffentlich werde ich am 22. Februar eines Besseren belehrt", fasst Gudrun Schindler ihre Gedanken zusammen.

