Stetten am kalten Markt Deutsch-Französische Gesellschaft: Pierre Caudrelier gibt sein Amt ab

Ein Wechsel an Spitze des Regionalverbands der Deutsch-Französische Gesellschaft vollzieht sich.

Zahlreiche Gäste aus den Regionen Schwarzwald, Bodensee, Allgäu und dem Zollernalbkreis trafen sich zur Jahrestagung der Deutsch-Französischen Gesellschaften des Regionalverbands Süd im Rathaus in Stetten am kalten Markt. Und dort informierte sie Pierre Caudrelier darüber, dass er nach 14 Jahren an der Spitze des Regionalverbands Süd sein Amt in jüngere Hände legen wolle.

Eine Welle der Sympathie geht durch den Sitzungssaal, als Vizepräsidentin Renate Castorph das beispielhafte Engagement von Pierre Caudrelier würdigt, der stets mit großer Leidenschaft und einem enormen Maße an Arbeitsbereitschaft im Interesse der Deutsch-Französischen Gesellschaften tätig war.

Dabei sei diese Aufgabe zu seinem Lebenswerk geworden. Seine Liebe und Begeisterung habe reiche Früchte getragen, denn unter seiner Führung sei die Zahl der Ortsvereine von elf auf 25 mit über viertausend Mitgliedern angestiegen und dabei sei ihm Ehefrau Gisela zu einer unverzichtbaren Stütze geworden, hob sie hervor.

Ehrung durch die gräfliche Familie

Ein ganz besonderer Dank und eine hohe Ehrung sei ihm unter anderem von der gräflichen Familie Bernadotte von der Insel Mainau für seine Recherche bei der Klärung der Identität von 28 ehemaligen Dachauer Häftlingen zuteilgeworden, die bei Kriegsende im Hospital der Insel verstorben sind. Neben weiteren, ehrenvollen Aufgaben wurde Pierre Caudrelier Generalsdelegierter der „Souvenir Francais“.

Nach lang anhaltendem Beifall stellte Pierre Caudrelier in aller Bescheidenheit fest: „Präsident sein, bedeutet Präsenz. Während der Tagung wurde die Frage seiner Nachfolge und der der Vize-Präsidentin Renate Castorph eingeleitet. Der Owinger Präsident Jens Bechu wird zusammen mit der Friedrichshafener Präsidentin Ulrike Müller von Kralik den Verband in den kommenden Jahren führen und eine neue Struktur für den Regionalverband Süd erarbeiten.

Zum Auftakt hatten alle anwesenden Präsidenten ausführlich über ihre umfangreichen Aktivitäten zur Pflege der Deutsch-Französischen Freundschaft Bericht erstattet.

Offizielle Begrüßung

Bei einem Steh-Empfang überbrachte Bürgermeisterstellvertreter Günther G. Töpfer die Grüße von Stettens Bürgermeister Maik Lehn und hieß die Repräsentanten der Deutsch-Französischen Gesellschaften (DFG) von Biberach/Riß, Donaueschingen, Engen, Friedrichshafen, Gaienhofen, Gottmadingen, Owingen, Stetten am Bodensee, Mühlhausen-Ehingen, Radolfzell, Ravensburg-Weingarten, Rottenburg am Neckar, Singen, Steißlingen, Überlingen, Wangen und von der Zollern-Alb herzlich willkommen. Töpfer stellte den Gästen dann die traditionsreiche Garnisonsgemeinde Stetten a.k.M. vor. (sk)