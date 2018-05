Die Ehrenamtliche des Vereins betreiben die größte Skianlage im Landkreis Sigmaringen. Der Skiclub der Heuberggemeinde hat heute 750 Mitglieder.

Als es in der Heuberggemeinde Stetten noch keinen Lift gab und die Wintersportler das Ohrenhälmle oder die Skiwiese im Storzinger Tal für eine Abfahrt noch per Pedes erklimmen mussten, gründeten 74 Männer und Frauen am 16. November 1968 den Skiclub (SC) Stetten a.k.M. 50 lange Jahre sind seither ins Land gezogen. Doch die Erfolgsgeschichte, die der Verein in diesen fünf Jahrzehnten schrieb, hätten die Urheber von damals wohl kaum zu träumen gewagt.

Es waren die Skibegeisterten Kurt Ziegler, Bernhard Sieber und Stefan Stöckle, die – seinerzeit noch als Skiabteilung des Turn- und Sportvereins – Pionierarbeit leisteten, und damit den Grundstein zur Vereinsgründung legten. Sage und schreibe 750 Mitglieder gehören heute zum Stettener Skiclub, der mit zwei Schleppliften, einem Fun-Park für Snowboarder, einer bewirteten Skihütte und zwei Pistenwalzen inzwischen die größte Skianlage im Landkreis Sigmaringen betreibt. "Unser Hang ist ideal für Anfänger wie für Fortgeschrittene", schwärmt der Vorsitzende, Martin Löffler. Die Bedingungen für Ski- und Snowboardkurse "für jung und alt perfekt" seien perfekt. Das Ganze kommt nicht von ungefähr. Denn seit den Anfängen waren im SC stets engagierte Mitstreiter am Werk, was sich bis dato nicht verändert hat. Noch heute werden jeder Handgriff, jeder Arbeits- und Liftdienst sowie Organisation und Vereinsführung ehrenamtlich geleistet. "Weder beim Lift- noch beim Hüttenbetrieb entstanden bislang je Personalkosten", hebt Stellvertreterin Christine Unger hervor und ergänzt, dass Skischule und Rennsport ebenso ehrenamtlich betrieben würden wie das alljährlich stattfindende Jugendlager.

Vom Start weg hat der Club konsequent auf den Nachwuchs gesetzt. Nur wenige Wochen nach Gründung des Vereins wurden das erste Schüler- und Jugendlager und die Clubmeisterschaften in Schetteregg organisiert und bald darauf auch eine eigene Skischule aus der Taufe gehoben. Unter der Leitung von Rolf Fauler erfüllte man schnell die Kriterien für eine DSV-Skischule und ließ seither unzählige Skilehrer über den schwäbischen und den deutschen Skiverband ausbilden, was nicht zuletzt auf exzellente Nachwuchsarbeit zurückzuführen ist, über die stets neue Lehrkräfte herangeführt wurden. Bis heute sind Kurse für Jung und Alt und Ausfahrten in die bekanntesten Skigebiete feste Größen im Jahresprogramm des SC. Tragende Säule der Jugendarbeit und des Fortbestands der Skischule war und bleibt der Rennlauf, in dem die Starter des Stettener Skiclubs häufig herausragende Erfolge erzielten. Auch bei der Organisation von Skirennen und Großveranstaltungen wie den DSV-Inliner-Finals hat sich der Club weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht.

Dass im SC Stetten in den vergangenen 50 Jahren mit Bernhard Sieber (sechs Jahre), Kurt Ziegler (acht Jahre), Karl-Heinz Decker (19 Jahre) und dem derzeit amtierenden Martin Löffler (bis dato 17 Jahre) lediglich vier Vorsitzende das Zepter innehatten, ist ebenso bemerkenswert, wie die baulichen Tätigkeiten und hohen Investitionen, die der Club seither geschultert hat. Dokumentiert und bebildert ist dies alles in einer aktuellen Chronik, die der Verein zum 50-jährigen Bestehen aufgelegt hat, und die zum Preis von sieben Euro gekauft werden kann.