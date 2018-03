Stetten am kalten Markt Bundeswehr: Raketenartillerie schießt wieder auf dem Heuberg

Am Bundeswehrstandort Stetten a.k.M. wird seit Kurzem mit dem Mittleren Artillerieraketensystem II (MARS II) geschossen. Um dies zu ermöglichen, mussten 92 Grundbesitzer angehört werden, deren Besitz im Gefahrenbereich liegt, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Die Absicht der Bundeswehr, zum Ende der Ausbildung der Raketenkanoniere scharf zu schießen, habe eine Herausforderung dargestellt, da dafür eine Stellung außerhalb des Übungsplatzes genutzt werden muss. Bereits Ende 2016 legte das Artilleriebataillon 295 deshalb einen entsprechenden Antrag bei der Truppenübungsplatzkommandantur vor. Diese prüfte die Lärmbelastung für die Anwohner sowie die Sicherheits- und Gefahrenbereiche. Besonders zeitaufwendig sei die Anhörung der Grundbesitzer gewesen. Obwohl die Grundbesitzer einer Duldungspflicht unterliegen, wollte man im Sinne der guten Zusammenarbeit und der Integration der Bundeswehr in die örtliche Gesellschaft die Zustimmung aller Betroffenen einholen. Die Duldungspflicht entstand aus der Tatsache, dass bereits vor einigen Jahren aus der Feuerstellung Vogelbühl mit der Artillerie gefeuert wurde. So erhielt das Bataillon gegen Ende des letzten Jahres die Genehmigung zur Nutzung und konnte mit der Planung für das erste Raketenschießen auf dem Heuberg beginnen. Dafür nutze der Verband die unbesiedelte Lücke zwischen Schwenningen und Heinstetten. Am 28. Februar sei es soweit gewesen: Bei minus 15 Grad unter Null seien Einzelraketen und Serien ins Ziel gebracht worden. "Insgesamt wurden an diesem Tag 48 Raketen verschossen." Neben dem Bataillonskommandeur und dem stellvertretenden Brigadekommandeur, Oberst Frank Wachter, waren auch der Standortälteste, Oberst Carsten Drümmer, und Stettens Bürgermeister Maik Lehn vor Ort. „Mit der Möglichkeit des Raketenschießens direkt vor unserer Haustür, wurde die letzte Lücke in unseren artilleristischen Ausbildungsmöglichkeiten geschlossen. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese positive Entwicklung auch auf die Motivation und die Begeisterung der Soldatinnen und Soldaten niederschlagen wird“, wird Oberstleutnant Frerichs zitiert.