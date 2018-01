Stetten am kalten Markt Balinger Fußball-Spieler dominieren Sparkassen-Junioren-Cups" in der Stettener Alemannenhalle

Bei der Endrunde des "Sparkassen-Junioren-Cups" wurden am Wochenende in der Stettener Alemannenhalle die Bezirksmeister der E- und D-Junioren gekürt. Dabei ging in beiden Spielklassen kein Weg an den Nachwuchskickern der TSG Balingen vorbei.

Unter mehr als 60 teilnehmenden Mannschaft hatten sich in den drei Vorrundenturnieren jeweils die zehn besten Teams für das Endturnier qualifiziert, mit deren Ausrichtung die Spielgemeinschaft der "SGM Heuberg" vom württembergischen Fußballverband (WFV) beauftragt worden war. So regierte in der Alemannenhalle sowohl am Samstag als auch am Sonntag König Fußball und das Organisationsteam der SGM Heuberg um Jugendleiter Horst Ruf hatte allerhand zu tun.

Von Verbandsseite kommt Lob

"Vom Auf- und Abbau der Halle über die Bewirtung der vielen Gäste samt Organisation von Kuchenspenden bis hin zu Hallensprechern und dergleichen gilt es da, einiges auf die Beine zu stellen", sagt Horst Ruf. "Das ganze Wochenende über hat alles reibungslos funktioniert", freut sich Ruf und lobt sein gesamtes Team. Jeder habe an seiner Stelle "einen guten Job" gemacht, was auch von den Verantwortlichen des württembergischen Fußballverbands, Richard Türk und Wolfgang Schlude, lobend hervorgehoben worden sei.

Sportlich ging indessen an den U 9 und U 13-Kickern der TSG Balingen kein Weg vorbei. So setzte sich die E-Jugend der TSG Balingen I im Finale mit 1:0 gegen die SGM Owingen durch, nachdem sie im Halbfinale auch die Konkurrenz aus dem eigenen Verein mit 2:0 besiegt hatte. Balingen III entschied hingegen das kleine Finale gegen des SV Straßberg mit 4:0 klar für sich und belegte am Ende den dritten Platz. Quasi im Gleichschritt entschieden am Sonntag die D-Junioren der TSG das Endturnier für sich. So setzte sich Balingen II im Finale mit 4:0 gegen Frommern durch, das sich seinerseits im Sechsmeterschießen des Halbfinales gegen die SGM Haigerloch durchgesetzt hatte. Auch im kleinen Finale hatten die Nachwuchskicker aus Haigerloch gegen die TSG Balingen III das Nachsehen und belegten am Ende den vierten Platz.