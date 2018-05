Stetten am kalten Markt Arbeiten am Kindergartens "Arche Noah" und dem Haus der Begegnung nähern sich ihrem Ende

Die Arbeiten zur Erweiterung des Katholischen Kindergartens "Arche Noah" und zur Sanierung des Hauses der Begegnung (HDB) schreiten voran und gehen langsam in die Endphase über. Während die Kinder ihr Mittagessen inzwischen bereits im neuen Speisesaal im HDB einnehmen können, wird an anderen Stellen noch fleißig gewerkelt. Mit einem Tag der offenen Tür sollen die neuen Räumlichkeiten am 7. Juli offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zur Erinnerung: Es war der gewaltige Sanierungsbedarf im HDB und der Platzmangel im katholischen Kindergarten, die die kirchlichen und politischen Gremien nach reiflichen Überlegungen zu der Überzeugung kommen ließen, das Projekt gemeinsam in Angriff zu nehmen. Vorausgegangen waren die planerischen Ideen der Architekten Thomas und Lukas Hahn, die beiden Gebäude mit einem Zwischenbau zu verbinden, und künftig eine multifunktionale Nutzung der Räumlichkeiten anzustreben. Zwar musste dafür das alte Feldhaus weichen, doch konnten für Ministranten und Bastelgruppe neue Räumlichkeiten im HBD und in der ehemaligen Wohnung im Dachgeschoss des Kindergartens gefunden werden, in der auch neue Personalräume ihren Platz fanden.

Dass sich der neue Zwischenbau harmonisch in das Gesamtgebilde einfügt und keinesfalls als Fremdkörper wirkt, davon können sich die Nutzer des Kindergartens inzwischen tagtäglich überzeugen. Denn der neue – nun barrierefrei gestaltete – Zugang, wird seit einiger Zeit bereits genutzt. Über Rampen, die wie Stege über ein Kiesfeld führen, gelangt man zu einem in die Glasfassade eingestellten, grünen Kubus. "Wir wollten einen einladenden und spannenden Eingangsbereich schaffen", erläutert Lukas Hahn seine planerischen Überlegungen, mit denen er die Kubatur des HDB, hin zu dem etwas niedriger gelegenen Eingangsbereich, weiter führte. "Der neue Eingang dient als optische Fuge zwischen den beiden bisherigen Gebäuden."

Um den harmonischen Gesamteindruck herzustellen, wurde in aufwendiger Kleinarbeit die alte Holzfassade auf der Südseite des HDB abgenommen und am neuen Anbau wieder angebracht. "Damit der neue Teil von außen dennoch optisch wahrgenommen wird, haben wir dahinter eine grüne Fassadenbahn angebracht", erklärt Hahn, der bei seinen Planungen auf viel Transparenz und helle Räume Wert legte. Große Innenfenster in den neuen Räumen ermöglichten so schon beim Zugang zum Kindergarten entsprechende Ein- und Ausblicke. Ebenso sorgten riesige Fenster im Flur dafür, dass die eigentliche Verkehrsfläche eher zum Aufenthaltsbereich wird. "Durch die kleine Rampe wird das Ganze vielleicht sogar mal zur Rennbahn für die Bobbycars der Kids", schmunzelt dabei Architekt Hahn.

Auch bei der Sanierung des HDB war der junge Architekt darauf bedacht, sämtliche technischen und zusätzlichen Anforderungen möglichst unauffällig zu bewerkstelligen, wie er sagt. So bleibt der rustikale Raumeindruck im Inneren des Gebäudes mit Sichtbeton- und Mauerwerkswänden erhalten und wird entsprechend ergänzt. Die Toilettenanlagen wurden deutlich vergrößert und umgestaltet. Die frühere Küche im Obergeschoss dient nun als Stuhllager, während im Anbau eine neue Küche mit Durchreiche zum Saal hin entstand. Ein Teil des früheren Saals dient neuerdings als Speiseraum für den Kindergarten: "Eine mobile Faltwand ermöglicht jedoch weiterhin die Nutzung des kompletten Saals", erläutert der Planer, für den das Großprojekt nach eigene Aussage eine wirklich schöne und spannende, aber zugleich sehr anstrengende Aufgabe gewesen sei. Bis hin zur Möblierung habe es gegolten, alles bis ins letzte Detail abzuchecken und zu klären. Mit umso größerer Freude sehe er nun der Vollendung der Baumaßnahmen entgegen. Schließlich soll bis zum Tag der offenen Tür alles in neuem Glanz erstrahlen.

Die Kostenseite

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme sind mit rund 1,2 Millionen Euro kalkuliert. Auf den Kindergartentrakt entfallen rund 800 000 Euro, wovon die politische Gemeinde rund 560 000 Euro zu tragen hat. Nach Abzug entsprechender Zuschüsse werden am Gemeindehaushalt rund 270 000 Euro hängen bleiben: "Wir können das Gesamtbudget einhalten", vermeldet Lukas Hahn. Auch der Bauzeitenplan könne trotz der hohen Auftragslage der überwiegend eingesetzten, örtlichen Firmen eingehalten werden. (gfe)