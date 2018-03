Stetten am kalten Markt Apnoe-Taucherin Grit Bünker-Wohlfarth macht sich auf in die magische Bergwelt des Süd-Sinai

Die einfachen Dinge sind ihre Sache nicht. Ganz im Gegenteil: Stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen, hat sich Apnoe-Taucherin Grit Bünker-Wohlfarth aus Stetten am kalten Markt Ende Januar in der magischen Bergwelt des Süd-Sinai in ein neues Abenteuer gestürzt: Vom Sonnenauf bis zum Sonnenuntergang drei hohe Gipfel bezwingen und möglichst einen neuen Rekord aufstellen, lautete ihr Ziel.

Es war der 21. Januar, als Gritti, wie sie ihre Freunde nennen, zusammen mit ihrem Führer Ramadan Abu Ghalaba frühmorgens die abenteuerliche Tour startete. Und satte 35 Kilometer und sagenhafte 5000 Höhenmeter später teilte sie ihren Freunden via Facebook, zwar völlig fertig aber dennoch überglücklich, mit: "Wir haben es geschafft!" Hinter Gritti und ihrem Guide lagen da gerade zehneinhalb Stunden, in denen sie in dem Hochgebirge alles gegeben hatten, was in ihren Körpern steckte. Sie haben sich geschunden und gequält und dennoch unvergessliche Momente in sich aufgesogen. Zwar hat es mit dem angepeilten Rekord am Ende nicht geklappt, aber: "Es gibt wichtigere Dinge im Leben, als Rekorde zu brechen", berichtet Gritti und schwärmt davon, wie es war, auf der Spitze des höchsten Bergs im Sinai – dem Katharinenberg – zu sitzen, dort ein Feuer zu machen und Tee zu trinken. Es seien überwältigende Eindrücke und Gefühle gewesen, die sie dort oben überkommen hätten. "Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben", strahlt sie und ergänzt, dass sie am liebsten für immer da oben geblieben wäre. "Und ohne diese einstündige Pause hätten wir am Ende sogar den Rekord gebrochen."

Planung für eine wilde Tour

Doch der Reihe nach: Wie kam es überhaupt dazu, dass die begeisterte Apnoe-Taucherin aus den Tiefen des Meeres auf die höchsten Gipfel des Sinai steigt, lautet die Frage an Grit Bünker-Wohlfarth, bei ihrem ersten Heimataufenthalt in Stetten seit ihrer Teilnahme an den Weltmeisterschaften der Freitaucher in Honduras im vergangenen Sommer. Als Teil des Deutschen Nationalteams habe sie in Roatan drei erfolgreiche Tauchgänge absolviert und sei – "glücklich über die Resultate" – sofort wieder nach Dahab in Ägypten geflogen, um für ihre Rekorde zu trainieren. "Meine Tauchgänge wurden allerdings immer schlechter", erzählt sie, weswegen sie ihr neuer Coach zum Arzt geschickt habe. Ergebnis: Sie litt unter einer starken Anämie, hatte viel zu wenig rote Blutkörperchen. Trotz durchtrainiertem Körper lagen ihre Werte deutlich unter denen eines Normalbürgers. "An Tieftauchen war damit erst mal nicht mehr zu denken", sagt sie. Ganz im Gegenteil: Neben Infusionen, Spritzen und Medikamenten empfahlen ihr die Ärzte auch Höhentraining zur Beschleunigung ihrer Genesung.

"Was bot sich da mehr an, als im Weltkulturerbe des Süd-Sinai rund um das Katharinenkloster zu trainieren?", sagt sie, zumal sie mit dem Beduinen Ramadan Abu Ghalaba längst einen Freund gefunden hatte, der das Hochgebirge rund um dem weltbekannten Berg Sinai – auch Mosesberg genannt – als langjähriger Guide und Touristenführer wie aus seiner Westentasche kennt. Als er ihr eines Tages die Idee von der Drei-Berge-Tour vortrug und Gritti daraufhin vermutete, dass viele sie wegen diesem Unterfangen für verrückt erklären würden, habe Ramadan entgegnet: "Wir sind am Leben, nicht verrückt". Und genau diese Sichtweise der Beduinen sei es, die ihr im Leben sehr viel bedeute. "Also gingen wir die Dinge an und fingen an, die wilde Tour zu planen."

Am 21. Januar war es dann soweit: "Den ersten Gipfel, den Jebel Abbas Bascha auf 2383 Meter sind wir quasi im Laufschritt hoch-, und nach einem kurzen Gipfelfoto auch wieder runter gerannt", erzählt Gritti. Da lagen sie klar unter der geplanten Zeit. Doch auf dem Weg zum höchst gelegenen Gipfel, dem Katharinenberg mit 2642 Metern habe sie plötzlich Probleme mit ihrem linken Knie bekommen. Wegen Überschwemmungen und vorhandenen Eisschollen mussten sie dazu die normalen Pfade verlassen, und öfter über glatte, hohe Felsen gehen. "Schau nicht nach unten, geh einfach weiter", habe Ramadan ihr gesagt, wobei ihr klar geworden sei, wie ähnlich das Ganze mit ihrem geliebten Freitauchen sei. "Du gibst dein Leben in die Hände deines Partners und vertraust darauf, dass der sich um Dich kümmert." Das letzte Stück bis zum Gipfel habe im ständigen zickzack scheinbar nicht mehr enden wollen, sodass sie schon Halluzinationen nach einem Break gehabt habe. Völlig k. o. oben angekommen, habe Ramadan plötzlich aus seinem Rucksack Datteln, Gurken, Tomaten, Brot, eine Teekanne und zwei Gläser ausgepackt. "Er entfachte für uns nicht nur ein wärmendes Feuer, sondern packte auch seine geliebte Shisha aus und war der glücklichste Mann der Welt." Da habe sie gelernt, dass es wichtigere Dinge im Leben gäbe, als Rekorde zu brechen, sagt Gritti und saugt noch heute Kraft aus diesem Moment.

Der habe ihr auch die Energie gegeben, trotz heftiger Knieschmerzen auch noch den Mosesberg mit 2285 Metern zu bezwingen. "Ich dachte mir, selbst wenn ich sterbe, werde ich nicht aufhören zu laufen", erzählt sie, während ihr Guide lachte: "Du wirst nicht sterben und ich will Dein Gesicht am Gipfel des Mosesbergs sehen, auch wenn ich Dich hochtragen muss." Unter dem Mantra "Schmerz ist nur eine Illusion" habe sie sich mithilfe eines Stocks den Berg mit seinen 750 Stufen ganz am Ende hochgequält und am Gipfel eine unglaubliche Dankbarkeit und die Fähigkeit loszulassen empfunden. "Manchmal dauert es Jahre oder auch nur wenige Minuten, um Dein Leben zu verändern. Für mich hat es exakt 10.30 Stunden gedauert!", bringt sie es auf den Punkt.

Ein Ausblick

Durch das ständige Höhentraining sind die Blutwerte von Grit Bünker-Wohlfarth inzwischen fast wieder auf Normallevel angestiegen, sodass sie nach Auskunft der Ärzte in wenigen Wochen wieder mit dem Freitauchen loslegen kann. Ende Mai steht der erste Wettkampf in Dahab auf dem Programm. "Da will ich voll angreifen", kündigt sie an und hat dabei noch immer ihr großes Ziel, einen "Deutschen Rekord", im Auge.

In Zusammenarbeit mit ihrem Guide Ramadan Abu Ghalaba will die ausgebildete Kunsttherapeutin in naher Zukunft Trekking- und Wandertouren in Kombination mit Selbsterfahrung in den Bergen oder auch Coaching im Wasser anbieten. "Wir wollen unsere Fähigkeiten verbinden und damit auch ein Zeichen setzen, dass der Süd-Sinai absolut sicher ist und nichts mit den Krawallen im Norden des Sinai zu tun hat", sagt sie.

