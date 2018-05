Stetten am kalten Markt 74 Rekruten der Bundeswehr legen ihr feierliches Gelöbnis ab

"Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Mit diesen Worten legten am Donnerstag, 19. April, insgesamt 74 Rekruten der Ausbildungsunterstützungskompanie 295, darunter 15 Frauen, im Stettener Heubergstadion ihr feierliches Gelöbnis ab.

Was in Zeiten der Wehrpflicht in der Garnisonsgemeinde noch gang und gäbe war, gehört heute eher zu den Ausnahmen: Ein öffentliches Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten. Umso erfreuter zeigte sich nach dem feierlichen Einmarsch der Soldaten, der Truppenfahnen und des Ehrenzuges Stettens Gemeindeoberhaupt Maik Lehn, dass dieses Ereignis nach drei Jahren wieder einmal in Stetten stattfinde. Unter den Klängen des Heeresmusikkorps 10 aus Ulm hatte Lehn zusammen mit dem stellvertretenden Kommandeur der deutsch französischen Brigade, Oberst Frank Günter Wachter und dem Kommandeur des Artilleriebataillons 295, Kim Oliver Frerichs, zuvor die Front der angetretenen Soldaten abgeschritten, bevor er die zahlreichen Gäste willkommen hieß.

In seiner Ansprache hob Lehn die enge und jahrzehntelange Verbundenheit zwischen Gemeinde und Garnison hervor und brachte seine Freude zum Ausdruck, "dass der Standort nach vielen Höhen und Tiefen mit der letzten Strukturreform nachhaltig verfestigt worden" sei. Dies stärke nicht nur die Finanzkraft der Gemeinde sondern übe Strahlkraft auf die gesamte Region aus.

Für ihre Bereitschaft dem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern zu dienen, zollte Lehn den angetretenen Rekruten Dank, Respekt und Anerkennung: "Wer sich persönlich dafür in die Pflicht nehmen lässt, handelt äußert mutig", sagte Lehn. Besonders vor dem Hintergrund, dass Soldaten auch dann in den Einsatz gingen, wenn in Deutschland tiefster Frieden herrsche, attestierte Lehn den Rekruten ein "vorbildliche staatsbürgerliche Haltung, mit der sie Verantwortung für unser Land übernehmen".

Das untermauerte im Anschluss auch Oberst Günter Wachter. Der stellvertretende Kommandeur der Deutsch Französischen Brigade bescheinigte den Rekrutinnen und Rekruten einer noblen Sache zu dienen. Denn die BRD sei "der beste, weil freiheitlichste, demokratischste und menschlichste Staat, den wir je hatten". Aber auch eine solche Demokratie müsse wehrhaft und in der Lage sein, seine Bevölkerung glaubwürdig zu schützen. Eine gute Ausbildung der Rekruten sei dafür entscheidende Voraussetzung.

"Unsere deutsch-französische Brigade hat heute Kampf- und gefechtserprobte Soldatinnen und Soldaten, Gruppen- Zug- und Einheitsführer sowie Kommandeure", sagte Wachter. Deren Erfahrungsschatz, das auf gezeigter Leistung beruhende Selbstbewusstsein und Führungskönnen seien ein großes Kapital, das wir weiterhin in exzellente Ausbildung – auch in ihre Ausbildung – investieren wollen und müssen, sagte der Oberst. Dessen besonderer Dank galt daher stellvertretend den Ausbildern und Vorgesetzten der Ausbildungsunterstützungskompanie 295, die an entscheidender Stelle zum Wohle der Brigade und weit darüber hinaus wirken würden.

Stellvertretend für seine Kameradinnen und Kameraden blickte schließlich Florian Strauß auf die letzten Wochen der Grundausbildung zurück, in denen es gegolten habe, sich im militärischen Alltag zurechtzufinden. Dabei stellte er das "Wir" in den Vordergrund. "Innerhalb weniger Wochen entstand aus einem bunten Haufen fremder Menschen eine Einheit", sagte er im Hinblick auf die in der Bundeswehr so wichtige Kameradschaft: "Gemeinsam sind wir stark und können jede Herausforderung bewältigen", befand Strauß, nicht ohne den Ausbildern zu danken, die die angetretenen Rekruten zu dem gemacht hätten, was sie heute seien. "Nämlich Soldatinnen und Soldaten." Was folgte, war die stets beeindruckende Zeremonie, bei der Rekruten ihr Gelöbnis offiziell ablegten und nach dem Abspielen der Nationalhymne von Bürgermeister Maik Lehn, ihren Kommandeuren und schließlich von den Angehörigen persönlich beglückwünscht wurden.