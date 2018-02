Sigmaringendorf Mann schlägt Frau eine Bierflasche ins Gesicht

Bei einer Veranstaltung in Sigmaringendorf hat ein unbekannter Mann einer Frau zwei Mal mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen.

Während einer Veranstaltung in der Donau-Lauchert-Halle schlug ein unbekannter Mann am Donnerstagabend einem weiblichen Gast zwei Mal mit einer Bierflasche ins Gesicht, informiert die Polizei. Danach entfernte sich der Mann. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 075 71/10 42 20) in Verbindung zu setzen.