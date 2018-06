Sigmaringendorf Jagdwilderei: Reh verendet qualvoll

Ein Unbekannter schoss in Sigmaringendorf auf ein Reh, das flüchten konnte und später starb.

Vermutlich wildern wollte ein Unbekannter, als er in der Zeit von Samstag bis Dienstag auf ein Reh schoss, welches zwar noch fliehen konnte, wenig später aber am Radweg zwischen Sigmaringendorf/Walke und Laucherthal qualvoll verendete, informiert die Polizei.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-220, in Verbindung zu setzen.