Grusel in der Sommernacht in Sigmaringendorf

"Dracula" feiert Premiere auf der Waldbühne. Es gibt Nervenkitzel statt eines blutigen Massakers. Das Publikum ist begeistert.

Sigmaringendorf – Er ist der berühmteste Vampir der Welt und hat jetzt auch die Waldbühne in Sigmaringendorf erobert: Dracula ließ bei der Premiere am Samstag so richtiges Gänsehaut-Feeling entstehen. Zwar litt der Besucherandrang unter der Fußballeuropameisterschaft, aber was ein echter Waldbühne-Fan ist, der lässt sich nicht beirren. Und wenn wir schon dabei sind: zwar spielt der blutrünstige Graf aus den Karpaten die Hauptrolle im Stück, doch ein Insasse der Irrenanstalt ist eigentlich der heimliche Star der Aufführung, die das Publikum einmal mehr begeisterte. Armin Sauter spielte die Figur des bemitleidenswerten Renfield einfach fantastisch. Der Mann, der dem Vampir bereits verfallen ist und genüsslich Fliegen und Spinnen verspeist, ist seinem Meister vollkommen ergeben. Wie Sauter den Bedauernswerten darstellt, erinnert an Murnaus Stummfilm „Nosferatu“, die Vorlage für alle weiteren Vampirverfilmungen war. Im Laufe der Zeit wurde die Leinwand immer blutiger. Ein Massaker wie bei Francis Ford Coppola Dracula-Verfilmung aus dem Jahr 1992 blieb den Theaterfreunden erspart. Nicht aber das leichte Stellen der Nackenhaare und der unwillkürliche Schauer im Rücken, wenn das Geheimnis des Horrors zur Bühnenrealität wird. Der Begriff aus dem Lateinischen steht für „Starren, Erschauern, Schrecken, Grausen“ – und genau das ist es, was die durchweg hervorragenden Schauspieler dem Publikum in kleinen Häppchen reichen. Regisseur Jo Link ist mit „Dracula“ ein perfektes Abschiedsstück gelungen. Nach 21 Jahren und unzähligen bejubelten Aufführungen wird er in Zukunft keine Spielleitung mehr übernehmen, sondern sich der Produktion der Stücke widmen.

Die Aufführung am Samstag war aber sicher kein Schlussstrich unter erfolgreiche Aufführungen. Die Motivation der Amateurschauspieler ist enorm und die jedes Jahr neu aufgestellten Besucherrekorde lassen hoffen, dass die Theaterfreunde auch in Zukunft voll auf ihre Kosten kommen werden.

Am Samstag war das jedenfalls so. Die Geschichte von Dracula, dem rumänischen Grafen mit Hang zu Menschenblut, ist bekannt und braucht nicht erzählt werden. In Sigmaringendorf wurde er teuflisch lebendig und es dürfte keine Frage sein, dass Frank Speh diese Figur zu einer ganz besonderen Art von Leben erweckte. Sein rumänischer Akzent war perfekt und sein ausdrucksstarkes Spiel (vor allem bei den „blutigen“ Szenen) ließ richtig erschaudern. Bei Luna Selle als dem Vampir verfallene Lucy musste man emotional von Mitleid bis zu Angst wechseln. Und das dürfte nicht nur an den von Zahnarzt Frank Köster extra hergestellten Vampirzähnen gelegen haben. Auch Carina Reiser, erstmals in einer tragenden Rolle, machte deutlich, dass es der Waldbühne nicht an Talenten fehlt. Mit Markus Baake als distinguiertem Artur Holmwood hat die Waldbühnen-Crew ein solches hinzugewonnen. Schon lange dabei ist Bernhard Rebholz, der Mann fürs Dramatische. Als Vampirjäger van Helsing zeigte er auch diesmal seine Klasse. Mit vielen weiteren bewährten Kräften ist es gelungen, auch dieses Jahr ein Stück auf den Weg zu bringen, das deutlich macht: Grusel kann man auch ohne literweise Blut und Motorsägenmassaker erzeugen. In Sigmaringendorf tat man das zusätzlich mit einer absolut passenden Musik. Frank Boos hat diese extra geschrieben und man darf dem Profimusiker hier auf jeden Fall das „richtige Händchen“ attestieren. Mit gut gebauten weiblichen Vampiren gab es diesmal sogar noch einen Schuss Erotik. Mit der neuen Lichttechnik, die einen Wechsel der Kulisse ohne Umbau ermöglicht, ist der weitere Beweis gelungen, dass hier zwar Amateure am Werk sind, die aber sehr professionell arbeiten. Übrigens: Trotz der „sanften“ Inszenierung sollten Eltern darauf verzichten, ihre Kleinen mit ins Theater zu nehmen. Denn so ganz geheuer ist die Sache nicht.

Bildergalerie im Internet:

www.suedkurier.de/bilder

Infos und Karten

Weitere Aufführungen von "Dracula" sind an allen Samstagen im Juli jeweils um 20.30 Uhr, sowie nach der Sommerpause wieder ab 20. August. Auskunft und Kartenbestellungen auch für das Jugendstück "Die Schöne und das Biest" sind unter Tel. 07571/3520 oder info@waldbuehne.de möglich.

Informationen im Internet:

www.waldbuehne.de