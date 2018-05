Sigmaringendorf Ein herrlicher Theaterabend auf der Waldbühne

Premiere von "Die schöne und das Biest" ausverkauft. Die Waldbühne in Sigmaringendorf überzeugt durch enorme schauspielerische Leistungen

Was kann das sein, wenn Scharen von Menschen jeglichen Alters bepackt mit Decken und Sitzkissen einem offensichtlich gemeinsamen Ziel zustreben? Die Antwort ist leicht zu geben: Dann hat die Spielzeit auf der Waldbühne in Sigmaringendorf begonnen. Am Samstag hatte das Kinder- und Jugendstück "Die Schöne und das Biest" Premiere. Und was die 56 Akteure vor ausverkauftem Haus boten, das war nun wirklich "erste Sahne". Da passte alles zusammen: eine sehr gute Akustik durch den Einsatz von 14 Mikrofonsendern, eine ausgezeichnete Lichttechnik, das wie immer bestens gestaltete Bühnenbild, eine Vielzahl an Kostümen, die eigentlich keine Wünsche offen ließen und schauspielerische Leistungen, für die man Begriffe wie "Laien" oder "Amateure" eigentlich nicht verwenden sollte. Allen voran die 16-jährige Lynn Benz, die in der Rolle der Belle, die schließlich das Biest erlöst, eine absolut reife Leistung bot. Auch Julius Maichle als Prinz Maurice, der durch den Fluch der Kinderfee (sehr geheimnisvoll: Helena Pfäffle) zum Biest wird, ging in seiner Rolle vollkommen auf.

Der Kinder- und Jugendchor "Vocamundus" unter Leitung von Carola Holl hatte nicht nur vor der Aufführung die Theaterfreunde unterhalten, sondern im Tonstudio einige Lieder aufgenommen, die während der Aufführung als Halbplayback zur Unterstützung der Schauspieler dienten. Denn die hatten auch eine ganze Menge zu singen. Dadurch ergab sich eine besondere Schwierigkeit. Bei reinem Text kann man eine Unsicherheit schon mal überspielen oder sich von der Souffleuse helfen lassen. Bei Gesang geht das gar nicht.

Umso höher ist die Leistung der Schauspielertruppe zu bewerten, die unter einer wirklich exzellenten Regieleistung von Karin Maichle und Alexander Speh nicht nur eine nahezu ansteckende Spielfreude entwickelte, sondern auch so sympathisch rüberkam, dass man am liebsten selbst mitgespielt hätte.

Die vielen Szenen mit Kindern machen das Stück auch für kleine Zuschauer geeignet und so richtig gruselige Szenen gibt es eigentlich nicht. Fröhlichkeit und Traurigkeit sind die zwei Emotionen, die überwiegen und das Stück so zu einem Wechselspiel der Gefühle machen. Beim Schicksal des Spielzeugmachers Jouet (sehr gefühlvoll dargestellt von Jakob Maichle), der seine hübsche Tochter dem Biest zur Frau geben soll, konnte man so richtig mit ihm leiden.

Weil die arrogante Prinzessin (herrlich unsympathisch: Annika Holderried) keine Kinder mag, ihr zukünftiger Gemahl Prinz Maurice aber schon, entwickelt sich eine eigentlich dramatische Geschichte, die in kurzen Worten erzählt ist: Prinz wird auch böse, die Kinderfee verwandelt ihn in ein Biest, das nur durch die Zuneigung einer kinderliebenden Frau erlöst werden kann. Bis das glückliche Ende naht, gibt es viel zu sehen und zu hören auf der Waldbühne. Die Verwandlung der Dienerschaft unter Leitung des Haushofmeisters (einfach köstlich: Hanna Fanslau mit französischem Akzent) in lebendige Gegenstände, die ist nicht nur lustig, sondern auch ein Meisterwerk der Kostüm- und Maskenbildner. Das Publikum war absolut begeistert und geizte auch nicht (mit sonst eher ungewöhnlichem) Szenenapplaus. Dass man sich dieses Jahr auf eine reine Spielzeit von knapp zwei Stunden beschränkt hat, das tat der Qualität keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil.

Nachgefragt

Walter Kordovan ist seit 2009 Vorsitzender des Theatervereins Waldbühne.





Als diesjähriges Kinder- und Jugendstück hat sich die Waldbühne "Die Schöne und das Biest" ausgesucht. Ist so ein Stoff kindgerecht?

Wir hatten anfangs auch unserer Zweifel. Aber man muss sehen, dass dieser Stoff in Frankreich als Volksmärchen gilt, so wie bei uns die vielen Geschichten der Brüder Grimm. Zudem legen wir viel Wert darauf, dass die Szenen mit dem Biest nicht zu gruselig sind und das Biest auch nicht so schrecklich aussieht.



Was unterscheidet die Aufführung von anderen Theatervereinen?

Es spielen, mit einer Ausnahme, nur Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit. Auf anderen Bühnen werden die tragenden Rollen bei Kinderstücken oft von Erwachsenen gespielt.



Was sind diesmal die großen Herausforderungen?

Viele Akteure machen im Laufe der Geschichte eine äußerliche Verwandlung durch. Das bedeutet, dass man viel mehr Kostüme braucht. Wir benötigen dieses Jahr auch deutlich mehr Schauspieler. Statt 15 mussten 26 Sprechrollen besetzt werden. Da jede Rolle doppelt besetzt werden muss, benötigen wird rund 50 Kinder für Textrollen.



Haben Sie keine Nachwuchsprobleme?

Überhaupt nicht. Es ist schon erstaunlich, wie der Zuspruch ist. Auch beim Erwachsenenstück sind die meisten Schauspieler schon als Kinder oder Jugendliche aufgetreten.

Fragen: Karlheinz Fahlbusch