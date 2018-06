Sigmaringendorf Audi ist nach Rempler nicht mehr fahrbereit

Ein 25-Jähriger hat am Sonntag beim Ausparken einen Audi so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war.

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, beim Rückwärtsausparken von einem Stellplatz auf dem Parkplatz eines Marktes am Baumgartenweg mit seinem Mercedes so stark gegen einen geparkten Audi gestoßen, dass der Audi nicht mehr fahrbereit war, berichtet die Polizei. Am Mercedes entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro, am Audi in Höhe von rund 3000 Euro.