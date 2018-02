Sigmaringen Über die Seenotrettung vor Libyen

Meßkircher Kapitän Thomas Nuding berichtet am 7. März über seine Einsätze mit der „Sea Eye“ im Sigmaringer Haus Bethlehem.

Sigmaringen – Obgleich das neue Jahr erst achteinhalb Wochen alt ist, haben wieder viele Menschen im Mittelmeer den Tod gefunden. Flüchtlinge, die sich mit einem Boot von Libyen aus auf den Weg nach Europa machen, wagen damit nicht nur die Fahrt in eine möglicherweise bessere Zukunft, sondern auch den Kampf ums Überleben. Sehr viele gewinnen diesen Kampf nicht. Das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und der Caritasverband Sigmaringen möchten über die Problematik informieren und haben laut ihrer Pressemitteilung den Kapitän Thomas Nuding von Mission "Lifeline" zu einem Informationsabend am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr ins Haus Bethlehem eingeladen.

„Ich setzte mich dafür ein, dass das Sterben möglichst beendet wird“, sagt Nuding. Der Meßkircher ist nicht nur Stadtrat und Feuerwehrmann. Er war auch immer wieder als Kapitän der „Sea Eye“ im Einsatz, die im Mittelmeer schiffbrüchige Flüchtlinge an Bord nimmt und in einen sicheren Hafen bringt. Im neuen Veranstaltungssaal vom Haus Bethlehem (früher Fidelis-Konvikt) will er über seine Einsätze berichten. „Es ist ein Bericht über den Kampf ums Überleben“, sagt der 51-Jährige. Nichtregierungsorganisationen seien auf sich allein gestellt. „Es ist eine ständige Katastrophe direkt vor unseren Augen“.

Für den Skipper aus Meßkirch ist die Seenotrettung Schiffbrüchiger, die versuchen, das Mittelmeer in seeuntauglichen Booten zu überwinden, ein unbedingtes Muss, um das Versagen europäischer Politik zumindest im Ansatz zu mildern. Seine Erlebnisse und Informationen über aktuelle Geschehnisse unterlegt Thomas Nuding mit Bildern und er beantwortet auch gerne Fragen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, es wird jedoch um Spenden für Mission-Lifeline aus Dresden gebeten. Nuding wird in diesem Jahr für diese Organisation mit dem Schiff unterwegs sein und benötigt noch rund 4500 Euro für die Anschaffung von Handfunkgeräten und zwei Centifloat-Rettungsflößen.

Spendenkonto: Mission Lifeline, IBAN DE85 8509 0000 2852 2610 08