Sigmaringen Trauer um Kurt Loescher

Mit dem 68-Jährigen verliert der SÜDKURIER einen gewieften Journalisten, der von allen Kollegen und in der Kreisstadt Sigmaringen sehr geschätzt wurde.

SÜDKURIER-Redaktion, Vertrieb und Geschäftsleitung trauern um einen sehr geschätzten Kollegen: Kurt Loescher starb im Alter von 68 Jahren nach einer kurzen und schweren Krankheit, dennoch überraschend, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der erfahrene Journalist prägte mit seiner Zuverlässigkeit seit fast einem Jahrzehnt die SÜDKURIER-Ausgabe Pfullendorf-Meßkirch mit.

Zunächst in der Betreuung der Seite für die Heuberggemeinden, danach als Gerichtsreporter und fundierter Berichterstatter über den Landkreis, insbesondere über das Geschehen in der Kreisstadt Sigmaringen. Überragend bleiben seine journalistischen Verdienste, die sich in einer Vielzahl von Artikeln niederschlugen. Kurt Loescher verfügte über exzellente Kontakte zu allen relevanten Persönlichkeiten im gesamten Landkreis und besonders "im Städtle", wie er sein Sigmaringen liebevoll nannte. Er wurde geschätzt wegen seines offenen und freundlichen Wesens, war kontaktfreudig und sehr lebensbejahend und bei geselligen Anlässen stets willkommen.

Er zeigte ein großes sportliches Herz und fieberte im Bundesligafußball mit seinem VfB Stuttgart mit. Sein großes berufliches Hobby war die Fotografie. Unzählige gelungene Stimmungsbilder schmückten die SÜDKURIER-Seite "Kreis Sigmaringen". Das journalistische Handwerk hatte der gebürtige Riedlinger bei der "Schwäbischen Zeitung" gelernt, wo er 28 Jahre in der Lokalredaktion Sigmaringen arbeitete. Vor einem Vierteljahr hatte er erstmalig über gesundheitliche Beschwerden geklagt und dass er seinem geliebten Tennissport in der Freizeit nicht mehr in gewohnter Form frönen könne.

Noch vor wenigen Wochen zeigte er sich voller Optimismus und wollte im Januar wieder in den Redaktionsalltag einsteigen: "Vergesst mich bitte nicht!" Das SÜDKURIER-Team wird ihn gewiss nicht vergessen und ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Kurt Loescher hinterlässt seine Frau und erwachsene Tochter. Die Trauerfeier wird am Dienstag, 9. Januar, in der Aussegnungshalle des Hedinger Friedhofs in Sigmaringen um 14 Uhr abgehalten.