Sigmaringen Silvesterlauf zum Ausklang in Sigmaringen

Rund 1000 Läufer werden zur 34. Auflage erwartet. Die Fünf und zehn Kilometerstrecke führt der malerischen Donau entlang. Über 50 fleißige Helfer sind beim Lauftreff, dem Veranstalter, am Sonntag, 31. Dezmber, im Einsatz.

Sigmaringen – Es ist am Ende des Jahres das sportliche Großereignis schlechthin: der Silvesterlauf des Lauftreffs Sigmaringen. Zur 34. Auflage der äußerst beliebten Traditionsveranstaltung werden wieder rund 1000 Laufbegeisterte erwartet, die das Jahr sportlich ausklingen lassen wollen. Unter ihnen befinden sich vorwiegend Freizeitläufer. "Das ist das Schöne bei uns, dass im Grunde alle gleichwertig sind", sagt Ingrid Hofelich, die stellvertretende Vorsitzende des Lauftreffs, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Natürlich wirkt auch mal ein prominenter Sportler mit. Wie beispielsweise Daniel Unger, der deutsche Profi-Triathlet und vierfache Deutsche Meister auf der Sprint- und Kurzstrecke, der auch in der Kreisstadt sein Können nachhaltig zu demonstrieren wusste. Doch da habe jeder andere Teilnehmer gewusst, dass Unger das Rennen außer Konkurrenz bestreitet, keiner seinen Atem in Nackennähe des Spitzensportlers zu hängen vermochte, erzählt Ingrid Hofelich. Gleichwohl seien solche Topleute auf dieser Strecke, die von der Stadthalle an der malerischen Donau entlang in zwei unterschiedlichen Etappenlängen an die Stadthalle zurückführt, eher die Ausnahme. Seltenheitswert hat es auch, dass bei einem Läufer der Hund mitsprinten darf oder sich eine Gruppe zum kultigen Lauf kreative Kostümierungen einfallen lässt. Aber es gibt sie durchaus.

Als größte Gruppe hatte sich der FC Laiz herauskristallisiert. Mit 58 Teilnehmern, von der Fußballjugend bis zu den Aktiven, waren sie 2016 unangefochten an der Spitze und dürften auch dieses Mal nicht zu verdrängen sein.

Kontinuierlich seit sieben Jahren in Folge mit dabei ist Rüdiger Hennig, Facharzt für Orthopädie und Leiter der sportmedizinischen Abteilung im Sigmaringer Krankenhaus. Übermotivation, die zu Herzrasen oder Seitenstechen führen könne sowie Blessuren durch Stürze oder Verstauchungen des Sprunggelenks – das sind die am häufigsten auftretenden Merkmale, die der Sportmediziner nach seinen Aussagen mit seiner Crew bei solchen Ereignissen zu behandeln hat. Glücklicherweise sind gravierende Verletzungen bis dato bei den Silvesterläufen hier ausgeblieben.

"Klasse" findet Ingrid Hofelich, wie es mit den vielen Helferinnen und Helfern im Verein klappt. Rund 50 an der Zahl werden bei der Veranstaltung an Silvester stets gebraucht und nie hätte es mit der Organisation irgendein Problem gegeben. Die Vorbereitungen zum Silvesterlauf beginnen schon im Sommer, wenn es darum geht, die Genehmigung für den absoluten Klassiker einzuholen und die Stadthalle zu mieten, in der am Nachmittag die Siegerkür abgehalten wird. Bei den Anmeldezahlen gehen die Lauftreff-Verantwortlichen davon aus, dass sich etwa 50 Prozent der Laufsportfreunde in der Regel erst am Veranstaltungstag anmelden. "Viele warten das Wetter ab", weiß Ingrid Hofelich aus Erfahrung, dass bei Schnee- und Eisglätte die Anziehungskraft sinken könnte. Die aktuellen Wetterprognosen mit 9 Grad plus ab Sonntagmittag stehen aber ziemlich günstig. Und dieses Mal hätte es den Vorteil, so die Veranstalterin, dass die Parkverhältnisse deutlich besser für die Anreisenden sind, weil das große Parkareal von Kaufland gänzlich frei zur Verfügung steht.

Der Fünf-Kilometer-Sparkassenlauf beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr, der Zehn-Kilometerlauf um 13 Uhr jeweils an der Stadthalle. Kinder und Jugendliche dürfen im Alter von 11 bis 17 Jahren an den Start gehen, Frauen und Männer laufen in der Kategorie der 18- bis 40-Jährigen, die ab 45-Jährigen werden bis ins hohe Alter unter der Rubrik Senioren gezählt.

Die Anmeldung über online endet am Freitag, 29. Dezember um 24 Uhr über www.anmeldungs-service.de/silvesterlaufsigmaringen2017 . Ab 10.30 Uhr sind Nachmeldungen am Sonntag, 31. Dezember, bis jeweils 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Gegründet wurde der Verein 1989. Derzeit hat er 200 Mitglieder. Die Sportangebote sind auf den Gesunheitssport (Wirbelsäulengymnastik, Step-Aerobic, Entspannungstechniken) fixiert. Das Laufen, Walking und Nordic-Walking ist in unterschiedlichen Leistungsgruppen möglich – in der Dauer- oder Intervallmethode. Für Läufer und Nordic-Walker werden Einsteigerkurse angeboten. Gymnastische Angebote gibt es in den Sommerferien, alternativ auch organsierte Fahrradtouren. Vorsitzender ist Winfried Walk, Telefon 0 75 71/1 31 04, Kontakt über E-Mail: info@lauftreff-sigmaringen.de (jüw)