Sigmaringen Sigmaringen will Klimaschutz vorantreiben

Stadtwerke-Chef Bernt Aßfalg erläutert weitere Vorhaben. Gemeinderat der Kreisstadt stimmt der Verlängerung der Beschäftigung des Klimaschutzmanagers Andreas Halder für zwei weitere Jahre zu.

Sigmaringen (loe) Die Kreisstadt will auch künftig den Klimaschutz vorantreiben und weitere Maßnahmen insbesondere im Rahmen des European Energy Award Prozesses erarbeiten und umsetzen. Das teilte der Leiter der Stadtwerke, Bernt Aßfalg, in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Aktuell ist die Stelle des Klimaschutzmanagers Andreas Halder befristet und endet regulär zum 31. Dezember dieses Jahres. Auch nach dieser Zeit soll die Stelle des Klimaschutzmanagers weiter für die Frist von zwei Jahren besetzt werden. Die Kosten sind mit rund 58 000 Euro veranschlagt und werden in Höhe von bis zu 40 Prozent bezuschusst. Schwerpunkte und neu umzusetzende Maßnahmen im Rahmen des European Energy Award Prozesses neben regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben im energiepolitischen Arbeitsprogramm (EPAP) sind laut Aßfalg unter anderem: Die Fortschreibung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes mit CO2-Bilanzen für die Stadt Sigmaringen, weiterhin die Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk Oberschwaben zur Bauqualitätssicherung. Bei kommunalen Gebäuden und Anlagen soll durch Energiecontrolling und Betriebsoptimierung eine jährliche Steigerung der Wärmeeffizienz um zwei Prozent sowie bei der Stromeffizienz um ein Prozent erzielt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht der Leiter der Stadtwerke auch bei Energieeinsparungen der städtischen Liegenschaften. Hier soll das Energiecontrolling fortgeführt und weiter intensiviert werden. Die Hausmeister sollen weiterhin regelmäßig über die aktuelle Verbrauchsentwicklung (Heizungskosten) informiert und vor Ort geschult werden. „Der bewusste Umgang mit Energie soll nachhaltig verankert werden“, sagt Aßfalg.

Durch Öffentlichkeitsarbeit soll die Lust an diesem Thema auch in der Bevölkerung geweckt werden. Auf der Homepage der Stadt sollen bestehende Aktionen und Projekte an den Schulen fortgeführt werden. In Vorbereitung sind laut Aßfalg auch weitere, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. „Damit soll der Klimaschutz in der Verwaltung weiter verstetigt und etabliert werden“, so Aßfalg am Schluss seiner Ausführungen. Stadtrat Markus Lehmann (CDU) wünschte sich zum Thema Klimaschutz, dass die Verwaltung künftig mehr konkrete und messbare Ziele vorlegt. Der Gemeinderat stimmte dem Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement zu.