Sigmaringen Seniorenorchester zieht Bilanz

Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen bereichert Weihnachtsfeier der Mariaberger Heime und hält seinen Jahresabschluss mit Ausblick im Sigmaringer Gasthaus Zoller-Hof ab.

Auf Einladung der Verwaltung haben sich die Musiker des Kreisverband-Seniorenorchesters (KVSO) Sigmaringen auf den Weg nach Mariaberg gemacht, um die Weihnachtsfeier der Bewohner musikalisch zu umrahmen. Im Anschluss trafen sich sie sich im Gasthaus Zoller-Hof in Sigmaringen, um ihre Jahres­abschlussfeier abzuhalten. Der Obmann des KVSO, Manfred Birkler, ließ das aktuelle Jahr Revue passieren. Bemerkenswert fand er, dass dieses Seniorenorchester bei seiner Teilnahme am Landesmusikfestival in Horb am Neckar als einzige Kapelle den Kreisverband vertrat. Weitere musikalische Auftritte erfolgten in Hettingen, Meßkirch, Krauchenwies, Schwenningen. Als weiteren Höhepunkt wertete er das Kreismusikfest in Ablach, bei dem das KVSO den Festausklang musikalisch umrahmte.

Auch fürs neue Jahr sind die Termine fix. Es wird das Oberschwäbische Seniorenkapellentreffen in Schnetzenhausen anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Senioren­orchesters im Bodenseekreis am 13. Mai besucht. Weitere Auftritte sind regional vereinbart, eine Fahrt führt nach Waldenbuch zum Marktplatzfest am 10. September.

Das KVSO hat zurzeit 28 Aktive. Zwei ausgeschiedene Musiker wurden durch Neuzugänge ersetzt. Obmann Birkler dankte dem Dirigenten Helmut Barth, Reiner Wiepcke (Internetspezialist), Stefan Schneider (Fotograf), Reinhold Brugger (Mitorganisator) und Georg Reder (Probelokalbetreuer) nicht nur in Worten, er hatte für jeden ein Geschenk parat. Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Egon Wohlhüter, zeigte sich über die vielfältigen Aktivitäten seines Seniorenorchesters erfreut und zeigte sich ebenfalls beim Dirigenten und Obmann erkenntlich.