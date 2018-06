Sigmaringen Platzkonzerte vor dem Rathaus in Sigmaringen

Höchsten Hörgenuss versprechen die Kapellen, die in den Sommermonaten in der Kreisstadt auftreten werden.

Seit über 20 Jahren beleben die Rathausplatzkonzerte in den Sommermonaten die Sigmaringer Innenstadt und garantieren Konzerte von höchster Qualität, informiert die Stadtverwaltung. Am Sonntag, 17. Juni, 18 Uhr, gibt die Stadtkapelle Sigmaringen ein Konzert, am 1. Juli folgt die Musikkapelle Oberschmeien und am 8. Juli die Musikkapelle Inzigkofen.

Die beiden Nachwuchsgruppen der Stadtkapelle „ForteKids“ und „FortisSIGmo“ werden am 15. Juli um 18 Uhr ihre Konzerte geben, gefolgt von der Alphorngruppe Meßkirch am Sonntag, 22. Juli. Den Abschluss der Rathausplatzkonzerte bildet in diesem Sommer die Musikkapelle Laiz am 29. Juli um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Der Eintritt ist frei. Bild: Achim Mende