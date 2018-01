Mann baut Cannabis an

Haftstrafe auf Bewährung für DrogenbesitzRichter: Urteil an "unterster Grenze" des StrafmaßesPolizei findet 167,7 Gramm Marihuana für Eigenverbrauch

Sigmaringen – Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat das Schöffengericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richter Dorner einen 36-Jährigen aus dem Raum Leibertingen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Aus der Anklage ging hervor, dass die Polizei bei dem Angeklagten im November 2016 fünf Cannabis-Pflanzen und 167,7 Gramm Marihuana beschlagnahmt hatte. Eine Untersuchung des Marihuanas durch das Landeskriminalamt ergab, dass 136,5 Gramm aus Blüten und die restlichen 31,2 Gramm aus Blättern der Cannabis-Pflanzen stammten und mehrere Hundert Portionen zum Rauchen ergeben hätten.

Gleich zu Beginn der Verhandlung räumte der Angeklagte den Sachverhalt ein. Er berichtete, dass die Menge ausschließlich für den Eigenverbrauch bestimmt gewesen sei. Mit dem Anbau habe er nur die Kosten so gering wie möglich halten wollen. Er habe bereits im Alter von 19 Jahren mit dem Drogenkonsum begonnen. Als die Polizei bei ihm die Drogen beschlagnahmt habe, sei er abhängig gewesen und habe jeden Abend ein bis zwei Joints geraucht. Die Polizeiaktion sei für ihn ein so einschneidendes Erlebnis gewesen, dass er seinen Drogenkonsum sofort gestoppt habe. Der Angeklagte unterstrich seine Aussage mit den Worten: „Ich kann mittlerweile nicht mehr nachvollziehen, dass es bei mir so weit kommen konnte." Er erklärte, dass er nach dem abrupten Abbruch seines Drogenkonsums drei Tage lang mit Entzugserscheinungen ähnlich einer leichten Grippe gekämpft habe. Aus dem Zentralregister ging hervor, dass der Angeklagte bisher einmal wegen Betrugs mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

In seinem Plädoyer verwies der Staatsanwalt darauf, dass man mit Blick auf die Menge der Drogen nicht von einem minderschweren Fall aus gehen könne. Das Geständnis des Angeklagten bezeichnete er als glaubwürdig und für den unerlaubten Handel mit Drogen fehle der Nachweis. Er beantragte eine Verurteilung zu einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 1000 Euro. Für die Freiheitsstrafe könne Bewährung gewährt werden. Der Angeklagte sollte jedoch der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt werden.

Die Pflichtverteidigerin des Angeklagten vertrat die Auffassung, dass nur ein minderschwerer Fall vorliege. Zu berücksichtigen sei zugunsten ihres Mandanten nicht nur das Geständnis, sondern auch, dass er bisher keine einschlägigen Vorstrafen habe. Mittlerweile habe sich ihr Mandant, der Vollzeit arbeite, komplett von den Drogen verabschiedet. Der Angeklagte selbst verwies darauf, dass er nur sich selbst, niemandem anderen geschadet habe.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In einem Beschluss verkündete Richter Dorner, dass der Angeklagte außerdem eine Strafe von 1000 Euro zu zahlen habe. In seiner Urteilsbegründung verwies der Richter darauf, dass das Gericht mit seinem Strafmaß an der untersten Grenze geblieben sei. Ein minderschwerer Fall sei es jedoch nicht gewesen. Zugunsten des Angeklagten habe man berücksichtigt, dass er in geordneten Verhältnissen lebe und von der Situation sichtlich betroffen gewesen sei.

Cannabis

Marihuana und Haschisch gehören zu den sogenannten weichen Drogen. Im Rahmen des Betäubungsmittelstrafrechts wird sowohl bei der Einfuhr als auch beim Besitz nach geringen und nicht geringen Mengen angeklagt und bestraft. Die Strafen wurden in den vergangenen Jahren verschärft, sodass Ersttäter nicht mehr mit einer Einstellung des Verfahrens rechnen können. Ob es bei Cannabis um eine geringe oder nicht geringe Menge geht, richtet sich nach dem Wirkstoffgehalt (Tetrahydrocannabinol = THC). Um sich beim Rauchen von Cannabis in einen Rauschzustand zu versetzen, sind laut Bundesgerichtshof etwa 15 Milligramm THC erforderlich. Alles über 7,5 Gramm THC ist keine geringe Menge mehr. Nach Paragraf 29a Betäubungsmittelgesetz droht für den Besitz einer nicht geringen Menge eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Von Cannabis von guter Qualität spricht man bei einem THC-Gehalt ab zehn Prozent, was bereits beim Besitz von 75 Gramm vorliegen würde.