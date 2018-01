Sigmaringen Leichtes Aufatmen bei den Landwirten beim Kreisbauerntag

Traditioneller Kreisbauerntag in der Stadthalle. Der Anteil regional erzeugter Produkte soll erhöht werden.

Die Jugendkapelle Hohentengen spielte zur Einstimmung flotte Marschmusik und ruhige Weisen. Fast schon ein Symbol für die Situation der Landwirte, die sich am Dreikönigstag traditionell zum Kreisbauerntag in der Stadthalle trafen. Kreisobmann Gerhard Glaser begann in seiner Begrüßung mit einer Forderung, die auch Nichtlandwirte unterschreiben könnten. „Kriege und andere weitere Dummheiten sollten wir uns nicht mehr leisten, sonst wird es wirklich eng“, stellte er im Hinblick auf die gestiegene Weltbevölkerung fest. Hart ins Gericht ging er mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Die habe mit ihren flotten Sprüchen auch den Bauernnachwuchs in Rage gebracht und sowohl in der Presse als auch im Fernsehen so „zurückgereimt“, dass die Ministerin sich bei Bauernpräsident Rukwied entschuldigen musste.

„Für die Politik ein respektables Tempo“ bescheinigte Glaser in Bezug auf die Frostnächte im April. Die Landesregierung habe 50 Millionen Euro als Soforthilfe genehmigt. Aufatmen habe es bei den Fleisch- und Milchpreisen gegeben. „Sauschlecht“ gehe es aber den Ackerbaubetrieben. Deutschlands wohl peinlichster Umweltpreis „Dinosaurier des Jahres“ ging 2017 an Bauernpräsident Joachim Rukwied. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verlieh den Negativ-Preis für seine rücksichtslose Blockade einer umweltfreundlichen Agrarreform. Für Glaser ist dieses Vorgehen ein Unding. Der Preis müsse „an die neuen Patrone der Autoindustrie“ gehen. Die Bauern hätten es nicht nötig, klimarelevante Zahlen daher zu lügen, sondern seien ständig daran, mit ihrer Hände Arbeit die Klimaziele zu erreichen.

Durch den „Eiertanz um Fibronil“ seien Millionen Eier so schlecht gemacht worden, dass etliche Discounter sie für unverkäuflich hielten. Das Thema „Grünes Zentrum“ in Sigmaringen muss laut Glaser noch ausgiebig behandelt werden. Bekanntlich will das Landratsamt den Fachbereich Landwirtschaft in das Hauptgelände in Sigmaringen verlegen.

Dass im Süden die Einkommen der Landwirte deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen, das will Bürgermeister Thomas Schärer nicht akzeptieren. „Sind Bio-Früchte aus Marokko mit einer schlechten CO2-Bilanz besser als etwas teurere Produkte aus dem Bodenseeraum?“, fragte er kritisch. Die Konsumenten würden oftmals ausblenden, wie wichtig die Bauern für den Erhalt der Kulturlandschaft sind. Der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU) ging auf die von Glaser geforderte Harmonisierung der Produktionskosten in Europa ein: „Das widerspricht den Bestrebungen, immer mehr Agrarpolitik zu renationalisieren.“ Gelder aus Brüssel würden immer mehr für eine nationale Subventionspolitik verwendet. So sei Polen mittlerweile zum größten Obstproduzenten in Europa geworden. Landrätin Stefanie Bürkle lobte die gute Zusammenarbeit und stellte fest, dass bereits 97 Prozent der Gelder aus dem gemeinsamen Antrag angewiesen wurden. Die nun 25 Jahre alte Albert-Reis-Schule für Technik sei „ein Schmuckstück für das ganze Land“ und eine Grundlage dafür, dass es Nachfolger auf den Höfen gebe.

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für Landwirtschaft, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz wandte sich vehement gegen die verbreitete Ansicht, dass eine Produktionssteigerung in der Tierhaltung nur durch eine schlechtere Viehhaltung möglich sei. Für sie ist Baden-Württemberg ein Land der Familienbetriebe, und das solle auch in Zukunft so sein. Es gelte aber auch, Exportchancen da zu nutzen, wo Produkte am globalen Markt gefragt sind und der Exportanteil sei noch steigerungsfähig. Regional sei Kult geworden, forderte Gurr-Hirsch eine Erhöhung der regional produzierten Lebensmittel. Stefan Kappeler vom Verein für landwirtschaftliche Fortbildung forderte politische Handlungsfähigkeit in Berlin. Für ihn gehen die Bauernfamilien die Herausforderungen mit Zuversicht an. „Gemeinsam auf einem Bauernhof zu leben und zu arbeiten ist ein Glücksfall“, erklärte Kappler, wofür er von den Besuchern viel Applaus erhielt.

Veranstalter

Der Kreisbauerntag wird seit vielen Jahren immer am 6. Januar in der Stadthalle in Sigmaringen abgehalten. Gemeinsame Veranstalter sind der Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen mit Kreisobmann Gerhard Glaser (Schemmerhofen) an der Spitze und der Verein für landwirtschaftliche Fortbildung im Kreis Sigmaringen, der von Stefan Käppeler aus Bingen geleitet wird. Der Kreisbauernverband ist entstanden aus den Kreisverbänden Sigmaringen und Biberach, die im Jahr 2000 fusionierten. Er ist der größte Kreisbauernverband in Baden-Württemberg und betreibt Geschäftsstellen in Sigmaringen und Biberach. (kf)