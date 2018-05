Sigmaringen Kultusministerin besucht Fidelisschule in Sigmaringen

Vor Ort möchte Ministerin Susanne Eisemann erfahren, wo es bei den Schulen in Baden-Württemberg Handlungsbedarf gibt. Das Förderkonzept der Fidelisschule beeindruckt sie.

Sie will deutlich machen, dass das Land Baden-Württemberg die Schulen nicht alleine lässt. Und sie will Antworten auf die Frage, wo es Handlungsbedarf gibt. Susanne Eisenmann (CDU) war von 2005 bis 2016 Bürgermeisterin für Kultur, Schule und Sport in Stuttgart. Im Kabinett des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ist sie Ministerin für Kultus, Jugend und Sport. Derzeit ist Eisenmann im Land unterwegs, um sich ein Bild von der Situation der Schulen zu machen. Am Mittwoch waren Balingen, Albstadt und Sigmaringen an der Reihe. Dort besuchte sie mit Susanne Pachner, Abteilungspräsidentin Schule und Bildung im Regierungspräsidium Tübingen, dem Leiter des Schulamtes Albstadt, Gernot Schultheiß, und Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) die Fidelisschule. Sie bietet ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) für Schüler im Alter von sechs bis 22 Jahren mit Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung an.

Das Angebot der Schule ist weit gefasst und reicht von Lesen, Schreiben und Rechnen bis zu therapeutischen Maßnahmen. Der Einsatz moderner Medien sowie die Vorbereitung auf ein späteres Berufsleben werden an der Fidelisschule vermittelt. Die Kultusministerin war beim Rundgang angetan davon, was ihr präsentiert wurde. Die Veränderungen bei den Schülern erfordern komplexere Angebote, wissen die Verantwortlichen. Die Frage, wie darauf reagiert werden muss, sei schwierig zu beantworten. Eisenmann gab sich auch selbstkritisch: "Wir sind da sowohl konzeptionell als auch mit den Ressourcen noch nicht optimal aufgestellt." Die Entwicklung sei klar erkennbar, dass Förderung immer kleinteiliger erfolgen muss. Doch dazu brauche es nicht nur materielle Voraussetzungen, sondern auch das entsprechende Personal, gab die Ministerin zu verstehen.

An der Fidelisschule seien 93 Prozent der 35 Stellen besetzt, wie Rektorin Monika Tilch-Fuchs erklärte. Darunter sind aber nur zwei Männer. "Wir brauchen auch jemanden, der mit den Schülern mal Fußball spielt, denn das ist auch das Leben", machte sie deutlich. 60 Prozent der Schüler seien Jungs und die hätten auch gerne einen männlichen Ansprechpartner, sagte die Rektorin. "Wir haben massive Probleme in allen Schulen, wenn es um die Unterrichtsversorgung geht", stellte Ministerin Susanne Eisenmann darauf fest. Und der ländliche Raum sei davon besonders betroffen. Das Land wolle jetzt Haupt- und Werkrealschullehrer mit finanziellem Einsatz für sonderpädagogische Aufgaben weiterqualifizieren.

Erfreulich sei dagegen, dass es immer mehr Schüler eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums nach der Schule in den regulären Arbeitsmarkt schaffen. Landrätin Stefanie Bürkle berichtete von einem ehemaligen Fidelisschüler, der im Landratsamt als Hausmeister arbeitet, eine eigene Wohnung hat und sogar Auto fährt. "Der Mann ist super. Ohne die Arbeit hier wäre das nicht denkbar gewesen", sagte Bürkle. Laut Monika Tilch-Fuchs müssten die jungen Leute mit Training weitergebracht werden. So gebe es demnächst eine Kooperation mit der Bertha-Benz-Schule. "Da bin ich stolz drauf, dass es so etwas gibt", sagte die Ministerin.

Doch was ist mit Eltern, die ihr Kind trotz aller Schwächen in eine Regelschule schicken wollen? "Bei der Umsetzung des neuen Schulgesetzes sind wir noch nicht perfekt aufgestellt", sagte Susanne Eisenmann. 8000 förderbedürftige Kinder besuchten in Baden-Württemberg derzeit Regelschulen, Stichwort Inklusion. 40 Prozent davon durchliefen aber nicht den Prozess, der letztendlich einen sonderpädagogischen Förderungsbedarf feststelle, so die Ministerin. Ohne diesen Prozess gibt es in der Regelschule aber keine individuelle Förderung. Es müsse differenziert werden, ist Ministerin Eisenmann überzeugt. "Denn nicht für jedes Kind mit Förderbedarf ist ein Sonderpädagogisches Zentrum der optimale Weg. Aber umgekehrt eben auch nicht." Vor allem die Eltern müssten noch intensiver beraten werden.