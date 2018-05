Sigmaringen Krautrock, Ethnobeat und Blues

Das Schlachthof-Festival in Sigmaringen startet am Samstag, 21. Juni, mit den Hauptakteuren Embryo und Jim Kahr.

Sigmaringen – Unter dem Motto "Das lange Jetzt – Krautrock, Ethnobeat und Cosmic Blues" startet am Samstag, 21. Juli, das Schlachthof-Festival im Alten Schlachthof ab 16 Uhr. Das Programm bietet laut Veranstalter ein breites Spektrum an aktueller Musik, das von Blues über elektronische Sounds bis zu psychedelischem Jazz reicht. Höhepunkte sind Auftritte von Embryo und Jim Kahr. Tagsüber gibt es Spielraum für Kinder mit dem Puppentheater „Kübel wie Eimer“ und Malen an der Staffelei.

In den Schlachthof-Ateliers werden elektronische Sounds zu hören sein. Sie stammen vom Duo Klaustrophonie, das von JJ Whitefield und Maasl Maier gebildet wird, sie treten in die Fußstapfen der kosmischen Kuriere des Krautrocks. Gleichzeitig spielt Frida Stroom, dahinter verbirgt sich die versierte Schweizer Bassgitarristin Martina Berther. Abwechselnd dazu werden in anderen Atelierräumen Schlagzeuger Manfred Kniel und Trompeter Karl Farrent, zwei renommierte Jazzmusiker, mit futuristischen Jazzstandards in einen „Pink Jazz Saloon“ verwandeln, während Marja Burchard (afrikanisches Daumenklavier Kalimba, Glocken, Space Echo) und Magdalena Dzeco (moderner Tanz) eine Music-and-Dance-Performance liefern.

Am Abend auf der Hauptbühne kommt dann die große Zeit des „Cosmic Blues“, für den Jim Kahr steht, ein amerikanischer Gitarrist und Sänger, der einst seine wimmernde Slidegitarre für den Bluesheiligen John Lee Hooker spielte. Kahr, aus Chicago stammend, gilt als Ausnahmekünstler, der den Blues seit seiner Jugend tief eingeatmet hat.

Den Abschluss bestreitet die legendäre Krautrock-Gruppe Embryo aus München, die seit 50 Jahren zum Urgestein des deutschen Undergrounds zählt. Unter der Regie von Marja Burchard, der Tochter des Gründers Christian Burchard, hat sich die Band mit jungen Musikern neu formiert und ihren Ethnobeat und psychedelischen Jazz noch kompakter gemacht.

Eintritt 18 Euro, 12 bis 18 Jahre ermäßigt, Kinder bis 12 Jahre frei. Kartenreservierungen unter Telefon 0 75 71/33 33 oder per E-Mail: info@schlachthof-sigmaringen.de