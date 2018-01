Sigmaringen Kommentar zum Kreisbauerntag: Viel Schulterklopfen

Wollen wir gesund leben, dann brauchen wir gesunde Höfe, findet Höfe Karlheinz Fahlbusch in seinem Kommentar.

Es tut den Bauern sicher gut, wenn man ihnen auf die Schulter klopft und deutlich macht, was sie doch für tolle Kerle sind. Sie produzieren schmackhafte Dinge für Küche und Keller, pflegen die Landschaft, sorgen sich um Brauchtum und sind der Grundpfeiler der dörflichen Lebenskultur. Nur leider macht sich bei vielen Landwirten das Lob nicht auf dem Bankkonto bemerkbar. Und, dass so mancher Landwirt nicht weiß, was die Zukunft bringen wird, das erfährt man im Gespräch mit denjenigen, denen die Sorgenfalten schon tiefe Furchen ins Gesicht gegraben haben. Dazu kommt, dass auch Landwirte mit der Bürokratie zu kämpfen haben. Deren Vorgaben kommen oft aus Brüssel. Doch kann man die Kuh schlachten, die man melkt? Der Agrartopf der Europäischen Union sichert den Landwirten das Überleben. Dass es da Ungleichheiten gibt, ist längst bekannt. Und das gilt auch für die Vorschriften, die ein Landwirt einhalten muss. In anderen EU-Ländern geht es da manches Mal etwas lockerer zu. In Deutschland schaut die verantwortliche Bürokratie genau hin. Und manchmal wird auch noch mehr gefordert, als die Vorgaben aus Brüssel verlangen. Über die Sinnhaftigkeit kann man sich da manchmal schon streiten, aber nicht immer. Doch man hat den Eindruck, dass kleinere Betriebe mehr im Fokus der Prüfer sind. Aber, wenn es Skandale gibt, dann sind doch meistens Großbetriebe betroffen. Von Fibronil bei den Eierproduzenten im Landkreis habe ich zumindest noch nichts gehört.

Vertrauen in die Landwirte darf man bei uns ruhig haben. Man wird da nur ganz selten enttäuscht. Und: Hier wird noch in überschaubaren Größen produziert. 1000 Kühe in einem Stall, das ist doch gar nichts gegen die Agrarfabriken anderswo. Schon in einem Nachbarlandkreis gibt es einen Maststall, wo 2000 Bullen stehen. Auch das ist übrigens regionales Fleisch. Ehrlich gesagt, ist es mir lieber, ich habe ein schönes Stück aus einem Großstall aus der Region in der Pfanne als ein tolles Biofleisch aus Brasilien, wo ich weder die Haltungsbedingungen noch die Arbeitsbedingungen nachprüfen kann. Bei unseren Bauern kann ich das. Aber auch die müssen leben. Und da die Fleischpreise ihre eigenen Gesetze haben, muss ein Landwirt auch mal auf Masse setzen. Er tut dann übrigens genau das, was die Politik immer gefordert hat. Der Spruch „wachse oder weiche“, hat Fehlentwicklungen nach sich gezogen, die man nur schwer rückgängig machen kann. Und leider ist es auch so, dass Firmen als landwirtschaftliche Betriebe gelten, bei denen aber Aktionäre das Sagen haben. Mit einer normalen Landwirtschaft, wie wir sie noch kennen, hat das nichts mehr zu tun. Doch vielen Verbrauchern ist das alles egal. Die brauchen kein Schulterklopfen. Eher schon ein Klopfen an den Kopf. Nicht auf Holz, sondern, um den Verstand doch noch einzuschalten. Wollen wir gesund leben, dann brauchen wir gesunde Höfe.