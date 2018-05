Sigmaringen Tettnang Knallharte Strafen wirken nicht

Kommen Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt, setzt der Gesetzgeber auf Erziehung. Der Tettnanger Jugendrichter Martin Hussels-Eichhorn setzt auf konsequentes Handeln statt auf harte Urteile. Er kontrolliert beispielsweise, ob Sozialstunden geleistet werden. Wenn dies nicht er Fall ist, greift es schon mal zum Mittel des Jugendarrests. Er sieht sich durch eine wissenschaftliche Untersuchung in seinem Handeln als Jugendrichter bestätigt.

Aufgeheizt durch Sprüche aus seiner Clique und mit einigem Alkohol im Blut, rächte sich der 17-jährige Johann (Name von der Redaktion geändert) für eine Ohrfeige. Diese hatte er bekommen, als einem jungen Mann ein Glas aus der Hand fiel, nachdem er diesen versehentlich angerempelt hatte. Johann, der aus einer kleinen Gemeinde im Kreis Sigmaringen stammt, trat mit dem Fuß auf den am Boden liegenden jungen Mann ein. Ein Freund von Johann hatte den jungen Mann zuvor mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Das Opfer erleidet eine Gehirnerschütterung, die Nase ist gebrochen und es gibt mehrere Prellungen und Schürfungen am Oberkörper und einem Fuß.

Johann wird ein Fall für die Justiz. Aufgrund seines Alters fällt er unters Jugendstrafrecht. Und in dessen Mittelpunkt steht die erzieherische Wirkung. Martin Hussels-Eichhorn, Jugendrichter am Tettnanger Amtsgericht, sieht seine Urteile auch als eine Hilfestellung für die jugendlichen Angeklagten an. „Ich hoffe, es kommt zu einem Umdenken.“

Johann räumte während seiner Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen die Tat ein. Im Nachhinein tat es ihm leid, dass er sein Opfer so massiv getreten hatte. Der 17-Jährige ließ sich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich ein, obwohl er sich in den Tagen nach der Tat zunächst nicht bei dem Verletzten entschuldigt hatte. Die Jugendrichterin des Sigmaringer Amtsgerichts verurteilt Johann zu einer 50-stündigen Arbeitsauflage. Und er musste sich mit seinem Alkohol-Konsum auseinandersetzen.

In der Folge gelte es, konsequent zu prüfen, ob die Auflagen wie etwa die Sozialstunden auch erfüllt werden, sagt Richter Hussels-Eichhorn. Die jugendlichen Täter müssten Konsequenz spüren, sagt der Tettnanger Jugendrichter. Das sei entscheidend. Härtere Strafen zu verlangen, sei der falsche Weg. Er verweist auf eine wissenschaftliche Untersuchung des Konstanzer Rechtswissenschaftlers Professor Wolfgang Heinz, die diese Aussage untermauert. Wichtig sei obendrein, dass die jugendlichen Angeklagten seine Urteile akzeptieren würden. Intensiv erkundet Hussels-Eichhorn deshalb zum einen, wie das soziale Umfeld des Angeklagten aussieht und wie seine Clique auf die Tat reagiert hat. Daneben helfen allen Jugendrichtern die Beurteilungen durch die Jugendgerichtshilfe, die bei den Jugendämtern der Landratsämter angegliedert ist.

Eine Besonderheit der Jugendgerichtshilfe im Kreis Sigmaringen ist der so genannte Arbeitsauflagen-Lotse, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn trotz aller Bemühungen Arbeitsauflagen nicht oder nicht fristgerecht abgeleistet werden. „In rund 50 Prozent der Fälle wird den Arbeitsauflagen nicht nachgekommen“, schildert Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend im Sigmaringer Landratsamt. Der Lotse ist ein sozialpädagogischer Mitarbeiter des Hauses Nazareth in Sigmaringen, der die jugendlichen Straftäter an die Hand nimmt, damit diese ihre Sozialstunden auch tatsächlich ableisten. Einen solchen Lotsen gibt es seit 2011, er wird vom Landkreis Sigmaringen finanziert. Seine Erfolgsquote gibt die Kreisbehörde mit durchschnittlich rund 85 Prozent an.

Der Tettnanger Jugendrichter ist in seinen Fällen absolut dahinter her, dass Auflagen eingehalten werden. Kontrolliert wird von der Jugendgerichtshilfe, über die sich Hussels-Eichhorn regelmäßig informieren lässt. Gibt es Probleme, ist er konsequent: Dann wird er Beugearrest in einer entsprechenden Anstalt in Göppingen anordnen. Wenn auch das nichts hilft, gibt’s Jugendarrest. In der Haftanstalt Adelsheim dürfen jugendliche Täter aus Baden-Württemberg dann Gefängnisluft schnuppern. Hier könnten solche Arreststrafen vollstreckt werden. In Brandenburg gebe es gar keine solche Einrichtung, in der nur jugendliche Straftäter aufgenommen werden. Und in Berlin gebe es zu wenige Plätze.

Johann leistete seine Stunden in einer sozialen Einrichtung ohne Probleme ab. Nachdem er sich sehr motiviert zeigte, konnte er dort nach dem Schulabschluss auch ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. Auch den Kurs, in dem er sich mit dem Thema Alkohol auseinandersetzte, beendete er ohne Fehlzeiten.

Für Jugendrichter Hussels-Eichhorn ist klar, dass ein Urteil möglichst schnell auf eine Tat folgen sollte, um einen möglichst guten erzieherischen Effekt zu erzielen. Doch zum einen hänge der Zeitraum, bis eine Verhandlung stattfinden kann, von der Tat ab. „Einen Ladendieb kann ich relativ schnell anklagen.“ Doch bei einer Einbruchserie würden schon die Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft relativ lange dauern. Und die Staatsanwaltschaften in Ravensburg und Hechingen haben immer mehr Jugendfälle auf dem Tisch, aber verfügen nicht über mehr Personal.